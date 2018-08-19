Canlarına tak edince bunu yaptılar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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DHA
19.08.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Canlarına tak edince bunu yaptılar

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Gaziantep’te vinç filosu sahibi Erdoğan Erikçi, kendi iştetmesine ve bölge esnafına ait araçların akülerini çalan hırsızlara hazırladığı afişle iş teklifinde bulundu.

Karacaahmet Mahalles’inde vinç filosu sahibi Erdoğan Erikçi kendisinin ve çevredeki esnafın araçlarından sürekli akülerini çalan kişileri, hırsızlık olaylarına son vermeleri için çağrıda bulundu. İş yerinin kapısına ’Hırsızlığın sonu yok gel sana iş verelim çalış’ yazılı afiş asan Erikçi, hırsızlara kendisine ait iş yerinde çalışma teklifinde bulundu. Hırsızlık olaylarından canı yanan bölge esnafının ise araçlarının akülerini söküp evlerine ve iş yerlerine götürerek önlem almaya çalıştığı belirtildi.

Canlarına tak edince bunu yaptılar


Hem kendisine, hem de çevre esnafa ait araçlardan 44 akü çalındığını ifade eden Erdoğan Erikçi, "Bugünlerde bu çevrede biz hırsızlardan bıktık. Tam 44 adet akümüzü çaldılar, arkadaşımızın ofisinden cep telefonunu, bilgisayarını çaldılar. Biz bunlarla başa çıkamıyoruz. Devlet büyüklerimiz bu işe el atarsa, bu gibi kötü alışkanlıklardan vazgeçirebiliriz. Bunun yanı sıra ben kendi yöntemimle hırsızlıktan vazgeçirmek için onlara iş teklif ediyorum. Bünyemizde eleman eksiğimiz var. Gelsinler, iş ve barınacağı yer verelim. Ama hayatını hırsızlık yaparak değil, alınteriyle kazansın.

Hırsızlık yapmaya hiç gerek yok, nereye kadar bu şekilde yaşanır. Bu işin sonu felaket, ama alınteriyle çalışırsan herkes tarafından takdir edilirsin, boynun bükük kalmaz. Bu ülkede çalışmak isteyen herkese iş var. Ben tüm Türkiye’deki hırsızlara sesleniyorum. Ben işverenim, gelin yanımda çalışın, ama insanları mağdur etmeyin" dedi.

Canlarına tak edince bunu yaptılar


Otobüslerinin akülerini iş yerinde saklayan Ceyhun Sevik ise, "Ben bir yıldan beri bu hırsızlıklarla uğraşıyorum. Arkadaşımızın çözüm olarak yaptığı iş teklifi var. Ben de çözüm olarak akülerimi araçlarımdan söküp eve götürüyorum. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

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