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    Hırsızlar tatil dönüşü yakalandı

    Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
    10.07.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ’nin Derince ilçesinde girdikleri evden yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 3 hırsız, Antalya’da tatil yaptı. Kocaeli’ye dönen hırsızlar, otoyolda düzenlenen operasyonla yakalandı.

    27 Haziran tarihinde Derince Yavuz Sultan Mahallesi Marmara Caddesi’ndeki evin kapısının kilidini kırarak içeri giren hırsızlar, evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası, para ile yaklaşık 10 bin TL değerinde antika silah çaldıktan sonra ortadan kayboldu.

    Ev sahibi K.A.’nın başvurusu üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mobese, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu hırsızların A.D.(40), M.E.C.(33) ve Ş.T. (30) olduğunu tespit etti.

    Polis, dün gece zanlıların kullandığı aracın Kocaeli’ye girdiğini tespit etti. Polisin, TEM yolu üzerinde düzenledikleri operasyon ile 3 kişi yakalandı.

    Gözaltına alınan A.D.’nin ’hırsızlık’ suçundan 23, M.E.C.’nin çeşitli suçlardan 9, Ş.T.’nin ise yine ’hırsızlık’ suçundan 6 kaydının olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada, 2 çift sahte plaka, kapı açmak için kullanılan aletler ele geçirildi.

    Şüphelilerin çaldıkları para ve ziynet eşyaları ile Antalya’da tatil yaptıkları belirlendi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: hırsız
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