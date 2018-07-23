Hırsızlar 'örümcek adam' gibi tırmandı, çamaşır suyuyla yerleri yıkadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHırsızlar 'örümcek adam' gibi tırmandı, çamaşır suyuyla yerleri yıkadı
GeriGündem Hırsızlar 'örümcek adam' gibi tırmandı, çamaşır suyuyla yerleri yıkadı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
23.07.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Hırsızlar 'örümcek adam' gibi tırmandı, çamaşır suyuyla yerleri yıkadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Zeytinburnu’nda tekstil dükkanının alarmını, örümcek adam gibi kepenge tırmanarak söktükten sonra levyeyle açarak içeriye giren yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 hırsız, çelik kasayı açarak 70 bin lira çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsızlar kasayı parmak izi kalmasın diye maşrapayla su dökerek temizledi. Zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz 6 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G-38 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzleri kapüşonlu ve maskeli 4 hırsız, sabaha karşı bir tekstil dükkanına geldi. Hırsızlar önce birbirinin omzuna çıktıktan sonra örümcek adam gibi kepenge tırmanarak işyerinin alarmını söktü. Ardından levye ile kepengi açan hırsızlar içeriye girerek çelik kasayı buldu. Kasayı özel cihazlarla açan hırsızlar içerisindeki 70 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraların saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, hırsızlar işyerine gelerek birbirini omuzlarına basıp kepenge tırmanıyor. Şahıslar ardından alarmı yerinden söküyor. Kepengi levye ile açan hırsızlar altından sürünerek içeriye giriyor. İçeride bir süre araştırma yapan hırsızlar, çelik kasayı bulup ortaya çıkarıyor. Kasayı açan hırsızlar paraları çalıyor. Şahıslar ardından parmak izi kalmaması için maşrapayla kasaya su dökerek etrafı temizliyor.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahısların eşkalini belirleyen polis, kimliklerinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan R.T., M.A., yaşları küçük S.A. ve M.T. olduklarını belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.

Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İzmir'de inanılmaz olay! Otomobile uçak çarptı

CHP’li Tezcan: Delegelere baskı yapılıyor demenin bir anlamı yok

Hırsızlar 'örümcek adam' gibi tırmandı, çamaşır suyuyla yerleri yıkadı

Son dakika: Ankara'da korkutan patlama sesi