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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
04.10.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Hırsızın kimliği şoke etti! Ailesi televizyonda yardım istemiş

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Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan laptop hırsızlığı şüphelisinin kayıp çocuk olduğu ortaya çıktı.

5 Eylül tarihinde kayıplara karışan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki D.A.U., Samsun’un Bafra ilçesinde laptop hırsızlığı şüphelisi olarak yakalandı. Üç gün önce Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerinden Bayram Yılmaz'a ait laptop çalındı. D.A.U., çaldığı laptopu Güven Sokak’ta bir bilgisayarcıya getirerek 350 liraya pazarlık yaptı. Bilgisayarı alan iş yeri sahibi “Üzerimde fazla para yok. 100 lirasını vereyim, yarın da 250 lirasını veririm” dedi. Bunun üzerine 100 lirayı alan D.A.U., iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi laptopun çalıntı olabileceğini düşünerek durumu polise haber verdi. Kamera kayıtlarını da izleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri iş yerini takibe aldı. Ekipler, paranın geri kalan kısmını almaya gelen D.A.U.’yu iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, karakoldaki ifadesinde 5 gün önce Atatürk Bulvarı’nda bir iş yerinden de laptop çaldığını itiraf etti. Şüpheli çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

Ailesi tarafından aranıyor

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde halası Medine U.’nun yanında kalan D.A.U.’dan 1 aydır haber alınamıyordu. D.A.U.’dan 1 aydır haber alamayan halası ve babası Mehmet U. tarafından polise kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. D.A.U. daha önce de ailesine haber vermeden kayıplara karışmıştı. Ailesi bir televizyon programına çıkarak kayıp olduğunu iddia etmişti. D.A.U., 2 ay sonra 05.10.2017 tarihinde Bafra’da bir internet kafede görülmüş ve polis tarafından ailesine teslim edilmişti.

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