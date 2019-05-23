Hırsızı vuran korumaya tahliye
İSTANBUL Kartal’da, 17 Ocak 2019’da, Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’a ait cipi çaldıktan sonra kaçan ve cezaevinden firar ettiği ortaya çıkan Cemil Özer’i (38) başından vurarak öldüren Dalan’ın özel koruması ve şoförü Cemal Güler (58) hâkim karşısına çıktı.
Güler hakkında ‘kasten öldürme’den müebbet hapis cezası istenirken savcılık suçun meşru müdafaa sınırları kapsamında kaldığını, şüphelinin ‘meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme’den cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, tutuklu sanık Cemal Güler’in üzerine atılı suçun vasıf değiştirme ihtimalinin bulunması, delil durumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Cemil Özer’in babası Besim Özer “Her suç işleyenin öldürülmesi mi lazım?” dedi.
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