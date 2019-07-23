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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)
23.07.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Hırsızdan tek bir isteği var: Ben ona 500 TL vereyim telefon da ona kalsın...

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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar'ın cep telefonu çalındı. Telefonun içerisindeki fotoğrafların kendisi için çok kıymetli olduğunu söyleyen Özkar, hırsıza hafıza kartını getirmesi karşılığında 500 TL vereceğini söyledi.

21 Temmuz günü kendisine ait araçla Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki köyüne gitmek için yola çıkan Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, pazar yerine uğradıktan sonra bir saat mesafedeki köyüne gitti. Köye geldiğinde cep telefonunun araçta olmadığını fark eden Muhtar Özkar, hemen polise şikayette bulundu.

Henüz ilk taksitini bile ödemediği telefonun çalınmasına üzülen Muhtar İsmail Özkar, en çok da telefonun içerisindeki fotoğrafların kaybolmasına üzüldüğünü belirtti. Telefonunu çalan hırsıza çağrıda bulunan Muhtar Özkar, telefonun hafıza kartını getirirse 500 TL vereceğini söyledi.

Muhtar İsmail Özkar, "Pamukova'ya bir cenazeye gidecektim. Telefonu da elbisenin cebine koyup arka koltuğa attım. Giderken hanım fikir değiştirdi. 'Pazardan pancar tohumu alıp, bahçedeki boş yerlere ekelim' dedi. Pazar yerine gittik. Daha sonra Pamukova'nın Çilekli köyüne gittik.

Orada bahçede çalışacak olduğum için, bir arayan olur diye telefonu üzerime alayım dedim. Gittim arabaya, aradım, taradım telefon yok" dedi.

Telefonun içerisindeki fotoğrafların kaybolmasına üzüldüğünü söyleyen Özkar, şöyle konuştu:

"Evden çıktıktan sonra hiçbir yere uğramadım. Sadece pazara uğradım, oradan da bahçeme gittim. Şimdi bunu çaldılar. Daha da yeni almıştım telefonu, daha taksitini dahi ödemedim. Bunu çalan hırsız kimse eğer, ben ondan şunu rica ediyorum.

Ben ona 500 TL vereyim, telefon da ona kalsın. O telefonun içinde benim torunlarımın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, değerli insanların fotoğrafları vardı. Onlara yazık oldu. Ben o hırsız arkadaşa 500 TL para vereyim, o hafıza kartını bir yere bıraksın, oradan da bana telefon etsin.

Ben Kocaeli'de tanınan bir muhtarım. Kime sorsa benim numaram vardır. O kartı bir yere çaktırmadan bıraksın, parasını da yine gelsin oradan alsın. Çünkü o telefonda çok değerli numaralar, fotoğraflar var. Özellikle, hafta sonu torunumu midilli ve ata bindirmeye götürdüm.

Orada beraber çektiğimiz fotoğraflarımız var. O görüntü çok hoşuma gitmişti. Ben çok üzüldüm. Hırsız arkadaştan hafıza kartını getirmesini rica ediyorum.”

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