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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MARDİN (İHA)
09.01.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Hırsızdan şoke eden mesaj: ‘Karım çok beğendi’

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Hırsızdan şoke eden mesaj: ‘Karım çok beğendi’

Mardinli Sertaç Orman’ın iş yerine geçtiğimiz gün hırsız girdi. İş yerindeki tüm eşyaları çalan hırsıza kendi çabalarıyla ulaşan Orman, zanlıdan gelen mesaj karşısında ise adeta şok geçirdi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir iş yerini soyan hırsız, 50 bin liralık malzeme ile ortadan kayboldu. İş yeri sahibi olan Sertaç Orman, güvenlik güçlerine haber verdikten sonra kendi imkanlarıyla hırsızın peşine düştü. Hırsızın izini bulan Orman, aracılarla zanlıdan gelen ‘karım eşyaları çok beğendi, şikayetini geri çek’ notunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Olay, Artuklu ilçesinde bulunan bir iş merkezinin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, karı koca oldukları öğrenilen iki kişi, önceki akşam geç saatlerde iş merkezine gelerek 3. kata yöneldi. Buradaki iş yerini soyan zanlılar, yaklaşık 50 bin liralık malzeme ile ortadan kayboldu. İş yeri sahibi Sertaç Orman ve Veysel Anatça, ertesi gün iş yerine geldiklerine gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. İş yerlerine hırsız girdiğini gören Orman, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Orman, güvenlik güçleri işini yaparken kendi imkanlarıyla da hırsızları bulmaya çalıştı. Bir süre dedektif gibi iz süren Orman, iş yerine girenlerin karı koca olduğunu öğrendikten sonra kendilerine ulaştı. Zanlı aracılarla Orman’a not gönderdi. ‘Kardeş hakkını helal et, şikayetini geri al, zararını en kısa sürede karşılarız. Karım eşyaları çok beğendi’ notunu gören Orman, neye uğradığını şaşırdı. Orman, zanlıların bilgilerini savcılığa verdiklerini güvenlik güçlerinin de gereğini yaparak zararlarının karşılanması için mücadele ettiğini söyledi.

Hırsızdan şoke eden mesaj: ‘Karım çok beğendi’

HIRSIZDAN AKILLARA ZARAR MESAJ

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan iş yeri çalışanı Veysel Anatça, Orman’ın iki gün boyunca iş yerine gelmediğini söyledi. Anatça, “Bizler de izinliydik. İş yerimizin hemen girişinde kamera var nasıl oluyorsa o gece bu kamera çalışmıyor. 2 gün sonra iş yerine geldiğimizde çatal bıçak, peçete, şark köşesi, toplantı masası, ofis takımı, televizyon, fırın, ne varsa alıp götürmüşler, şaşkınlık içindeyiz. Çatal bıçağın bile çalınması ilginç. İş yeri sahibimiz emniyet ve savcılığa konuyu bildirdi, parmak izleri alındı. Kendi çabalarımızla da hırsızlıkları bulmak için mücadele ederken eşyaları çalanların karı koca olduğunu öğrendik ve telefonla ulaştık. Zanlı, aracılarla bize ‘Kardeş hakkını helal et, şikayetini geri al, zararını en kısa sürede karşılarız. Karım eşyaları çok beğendi’ diye pişkin pişkin not yolladı. Güvenlik güçlerine tüm bilgileri verdik. Yakalanıp eşyalarımızın geri gelmesini ve bu hırsızların cezalarını çekmesini istiyoruz” dedi.

Hırsızdan şoke eden mesaj: ‘Karım çok beğendi’


 

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