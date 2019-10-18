Hırsız nöbeti
BARIŞ Pınarı harekâtı kapsamında TSK’nın Resulayn kasabasına yönelik operasyonu sürerken, PKK/YPG’li teröristlerin bu bölgeden havan mermileriyle hedef aldığı Ceylanpınar’da iki mahalle tamamen boşaltıldı. Harekâtın başladığı 9 Ekim’den bu yana teröristlerin saldırdığı Ceylanpınar’da en çok Cumhuriyet ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri isabet aldı. Saldırıların ardından mahalleli, kısa süre içerisinde çevre köy ve ilçelerde yakınlarının yanına yerleşti.
Evlerin terk edilmesiyle birlikte iki mahalle, hırsızların hedefi haline geldi. Hırsızlık olaylarının artması üzerine vatandaşlar, aralarında anlaşarak bölgede sırayla nöbet tutmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşayan Abdulkadir Turan, harekâtın başlamasıyla birlikte ailesini Mersin’de akrabalarının yanına gönderdiğini, kendisinin ise evinde yaşamaya devam ettiğini söyledi. Her gün düşen havan mermileri nedeniyle tedirgin olduğunu ifade eden Turan, hırsızlık olaylarına karşı mecburen evinde kaldığını belirtti. Osman Fırat da, aynı şekilde dört çocuğunu annesiyle birlikte Şanlıurfa’da akrabalarının yanına gönderdiğini söyledi.
Cumhuriyet Mahallesi’nde üç çocuğuyla yaşayan Ahmet Aslanalp, ilçe girişindeki bir köyde akrabalarının yanına yerleştiklerini belirterek, “Çok fazla hırsızlık oluyor. O yüzden diğer komşularla aramızda anlaşıp burada nöbet tutmaya başladık. Ben de bugün (dün) nöbet tutmak için evime geldim” dedi.
Aslanalp’ın komşusu Sedat Yılmaz da beş çocuğuyla birlikte akrabalarının yanına yerleştiklerini belirterek, “Eksiklerimiz vardı. Bugün iki çocuğumla birlikte evden eksiklerimizi almak için geldik. Şimdi geri dönüyoruz. Komşularla anlaştık, sırayla hırsızlara karşı nöbet de tutuyoruz” ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle