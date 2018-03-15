Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hırsız kurtarma operasyonu: İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

    Hırsız kurtarma operasyonu: İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

    İHA
    15.03.2018 - 01:54 | Son Güncelleme:

    Küçükçekmece de 3 hırsız soygun yapmak istedikleri dükkana çatıdan girmek istedi. Soymak için girecekleri dükkana varamadan başka bir dükkanın çatısının çökmesiyle içeride mahsur kaldı. Dükkan içerisinde mahsur kalan hırsızın imdadına itfaiye ekipleri yetişirken hırsızlardan 1 hastaneye diğer ikisi ise Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

    Olay saat 00.30 sıralarından Küçükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre kepenkleri kapalı olan bir giyim mağzasına girmek isteyen yaşları 15 ile 16 yaşları arasında değişen 3 şüpheli dükkanın çatısına çıktı. Mağazanın çatısına ulaşacakları sırada Muhammed Şengül (16) başka bir dükkanın çatısından içeriye düştü. Arkadaşlarının durumunu gören diğer iki kişi durumu çevredeki vatandaşlara, vatandaşlar da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    DÜKKANIN İÇERİSİNDEN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

    Olay yerine gelen itafiye ekipleri önce dükkanın ön kısmında bulunan barikatı elektronik testere ile kestikten sonra dükkanın bulunduğu alana ulaştı. Burada önce çatı üstünde bulunan iki şüpheliyi indiren itfaiye ekipleri daha sonra dükkanın içerisine çatıdan düşerek yaralanan Muhammed Şengül’ü kurtardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 çocuk şüpheli ise sorgulanmak üzere Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

    Etiketler: istanbul , hırsız , itfaiye , son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri