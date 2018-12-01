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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA, İHA
01.12.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Hizmetçi her şeyi anlattı: Evde gizlice takip ederek öğrenmiş!

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İstanbul'da E.T. adlı kadın, hizmetçisi tarafından soyuldu. Kırgızistan uyruklu hizmetçi kadın, polisin başarılı çalışması ile bir gün sonra yakalandı.

Zeytinburnu'nda 3 gün önce polise başvuran E.T. adlı kadın, kasasında 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saatlerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polise ifade veren E.T., 15 gün önce evine Kırgızistan uyruklu Muborakkhon İ. (33) adlı kadını hizmetçi olarak işe aldığını ve kendisine bu olaydan sonra ulaşamadığını söyledi.

GÖRÜNTÜLERDE O ÇIKTI

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, apartmana giren ve çıkan kişinin E.T.nin hizmetçi kadını Muborakkhon İ. olduğunu belirledi.

BİR GÜN SONRA YAKALANDI

Şüphelinin çalışma izni olduğu ve 3 yıldır Türkiye'de olduğu anlaşıldı. Yurt dışına çıkmadığı tespit edilen şüphelinin izi bir gün sonra Üsküdar'da bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

ÇALINTI EŞYALAR BULUNDU

Şüphelinin üstünde yapılan aramada, E.T.nin evinde çalınan saat, çanta ve para bulundu. Çaldığı paralardan bin lirayı harcadığı belirlenen şüpheli emniyetten götürüldü. Emniyette yapılan soruşturma da Muborakkhon İ.nin E.T.yi evde gizlice takip ederek kasanın şifresini öğrendiği saptandı. 3 yıldır Türkiye'de olduğu belirlenen şüphelinin başka olayları olup olmadığı ise araştırılıyor.

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