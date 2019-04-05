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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
05.04.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Hırsız çiftin yöntemleri 'pes artık' dedirtti

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Hırsız çiftin yöntemleri 'pes artık' dedirtti

İSTANBUL'da otomobilleri park eden kişileri takip ederek, uzaktan kumandanın aracı kilitlemesine engel olarak hırsızlık yapan 1'i kadın 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki şüphelinin de hırsızlık, yankesicilik, cinsel istismar, ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan onlarca kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Azılı çift, bir zamanlar Amerika'da onlarca suç işleyen Amerikalı gangsterler Bonnie ve Clyde'ı hatırlattı.

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  • Hırsız çiftin yöntemleri pes artık dedirtti
  • Hırsız çiftin yöntemleri pes artık dedirtti
  • Hırsız çiftin yöntemleri pes artık dedirtti
  • Hırsız çiftin yöntemleri pes artık dedirtti
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MAĞDURLAR HIRSIZLIĞA ŞAŞIRDI

Beylikdüzü'nde 23 Ocak 2019 tarihinde polise başvuran M.E. Çamlık caddesine markete gitmek için park ettiği otomobiline geri döndüğünde, aracın içinde bulunan dizüstü bilgisayar ve cep telefonunun çalındığını söyleyerek yardım istedi. M.E. poliste verdiği ifadesinde "Otomobilimi kilitlemiştim. Geri döndüğümde kapıların açık olduğunu gördüm. Hiçbir zorlama yok nasıl açmışlar anlayamadım." dedi.

Bu olaydan bir gün sonra 24 Ocak 2019'da  bu kez Başakşehir'de polise başvuran bir üniversitede öğretim görevlisi olan F.S. park ettiği aracına geri döndüğünde 750 euro ile 150 doların çalındığını söyledi. F. S. de polislere hırsızlığın nasıl olduğunu anlayamadığını anlattı.

KAMERALAR HIRSIZLARIN YÖNTEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler hırsızlar inanılmaz yöntemini ortaya çıkardı. Otomobilini park eden kişileri takip eden şüphelilerin, mağdurun uzaktan kumandayla aracı kilitleyeceği anda otomobilin yanına yaklaşarak ters taraftaki kapıyı fark ettirmeden açtıkları görüldü. Bu sayede otomobilin kilitlenmesini engelleyen şüphelilerin, mağdurun kilitlediğini sanarak uzaklaşmasının ardından hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

KAÇARKEN TRAFİK SIKIŞINCA YAKALANDILAR

Polis bu kamera görüntülerini kullanarak şüpheliler Sultan K.(26) ile Muammer Ç.(25) adlı şüphelileri takibe aldı. Okmeydanı'nda polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli trafik sıkışınca polis ekipleri tarafından araçlarının içinde gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Sultan K.(27)'nın daha önceden 17 kez oto hırsızlık, 1 yankesicilik , mala zarar vermek, yaralama suçundan polis tarafından daha öncede gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüpheli Muammer Ç.(25)'nin ise 17 kez oto hırsızlığı, 2 kez cinsel istismar, işyerinden hırsızlık, ruhsatsız silah suçlamalarıyla daha öncede gözaltına alındığı ayrıca 7 ayrı dosyadan aranması olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Amerika'da yaptıkları soygun ve işledikleri cinayetlerle ünlenen hayatları filme çekilen gangesterler "Bonnie ve Clyde"'ı akıllara getiren şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan tahkikatın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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