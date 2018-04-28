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    Hırsız, baldız ve erkek arkadaşı çıktı

    Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın) (DHA)
    28.04.2018 - 08:04 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Nazilli ilçesinde eniştesi B.B.’nin evini soyduğu öne sürülen A.G.Y. ile erkek arkadaşı M.M.S. gözaltına alındı.

    Nazilli’de dün B.B.’nin evinden çok sayıda elektronik eşya ile ziynet eşyası ve para çalındı. B.B.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Binada bulunan kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin ev sahibi B.B.’nin baldızı A.G.Y. ile erkek arkadaşı M.M.S. olduğunu saptadı.

    İki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında B.B.’nin evinden çalınan ziynet eşyaları, para ve 1 tabanca ile 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

    Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Etiketler: Aydın , hırsız , hırsızlık , soygun , baldız , NoMobil , gündem
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