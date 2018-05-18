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    Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Vatandaşlar akın etti

    Özgür KUMANOVALI/DHA
    18.05.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    FATİH’te Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan Hz. Muhammed’in Veysel Karani’ye hediye ettiği "Hırka-i Şerif" Ramazan ayının ilk Cuması olan bugün ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif’i görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

    İsmini Hırka-i Şerif’ten alan camide 1851 yılından beri muhafaza edilen kutsal emanetler, her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da ziyarete açıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye başkanı Hasan Suver ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz’ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Erken saatlerden itibaren cami önünde sırada bekleyenler camiye alındı. Hırka-i Şerif’i ziyarete gelenler dua ederken, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. 

    RAMAZAN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

    Ramazan boyunca hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında Hırka-i Şerif’i ziyaret edilebilecek. Kadir Gecesi ise, ziyaret teravih namazı sonrası sabah 02.30’a kadar devam edecek.

    Etiketler: gündem
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