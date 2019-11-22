Hipogrif Şahgaga nedir ve gerçek mi?
Harry Potter serisinin Azkaban Tutsağı filminde ön planda yer alan Hipogrif (Şahgaga) kuşu, sosyal medyada yayılan bir video sonrası gündeme geldi. Harry Potter'ın üstüne binerek uçtuğu fantastik kuş Şahgaga, Ankara'da yaralı bulunduğu ve veteriner tarafından tedavi edildiği iddiası ile dikkat çekti. Peki, Buckbeak olarak da bilinen Hipogrif Şahgaga nedir ve gerçek mi? İşte, o efsane hakkında bazı bilgiler
Hipogrif Şahgaga ya da Buckbeak, Harry Potter filminin efsanevi karakterlerinden birisidir. Filmin baş karakteri Harry'nin üzerine binerek uçtuğu at ve kuş karışımı olan fantastik canlı, Ankara'da görüntülendiği iddiasıyla sosyal medyayı karıştırdı.
Parodi paylaşımlar yapan bir hesap üzerinden atılan Tweet'te, "ACİL. Ankara’da bacağından yaralı bulduk. Veteriner masraflarını biz karşıladık ama bu haliyle sokaklarda yaşayamaz. Kışı geçirebileceği sıcacık bir yuva arıyoruz. RT lütfen" ifadeleri yer aldı.
Video kısa sürede 2 milyon civarı izlenme elde etti.
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