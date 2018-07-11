Hiperaktivite nedir, belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliğine bağlı, yaptığı işleri tamamlamadan bırakma, odaklanma zorluğu, okul başarısında düşüklük, söz dinlememe, unutma, aşırı konuşma, aşırı hareketlilik, sırasını beklemekte zorlanma, yerli yersiz koşma, kurallara uymada zorluk

Bulguları: Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik ile ilişki belirtiler görülür. En önemli bulgu dikkati ölçen testlerde başarısızlıktır. Dikkatin kolay dağılması, detayların gözden kaçırılması, verilen bir görevi tamamlayamama, hızla başka aktivitelere yönelme, yerinde duramama, ödev yaparken, sırada dururken hareketsiz oturamama, sabırsızlık, etraftakilerin yerli yersiz sözünü kesme, uygunsuz söylemlerde bulunma görülür.

Tanısı için neler yapılmalıdır: Özel bir test yoktur. Bu şikayetleri olan çocukların çocuk psikiyatrisi polikliniğine, yetişkinlerin ise yetişkin psikiyatri polikliniğine başvurması gerekmektedir. Bazen tanısını koymak zaman alabilir. Sorunların kaynağı bulununcaya kadar çocuğa duygusal açıdan destek olmak gerekir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Bu durumu tamamen ortadan kaldıran kesin bir tedavi yoktur. Hiperaktiviteyi azaltmak amacı ile farklı ilaçlar kullanılabilir. Aile ve çocuk ilaç etki ve yan etkileri konusunda bilgilendirilmeli düzenli aralıklarla kontrole getirilmelidir.

İlaç tedavisine ek olarak psikolojik destek tedavisi uygulanmalıdır. Bu destek, çocuğun davranışlarını kontrol etmesine yardımcı olması, okulda ve evde uyumunu arttırması açısından yararlı olacaktır. Okulda öğretmenler ve ailenin diğer bireyleriyle yapılacak işbirliği ile uygulanacak tüm bu tedaviler çok önemlidir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: İlaç kullanımına bağlı gelişebilecek yan etkiler konusunda aileler bilgilendirilmeli ve takip edilmelidir. Çocuğun yetiştirilmesi ve eğitiminde rol alan aile bireyleri ile öğretmeleri, danışmanları hastalık konusunda bilgilendirmeli, hem çocuğa hem ailelere destek sağlanmalıdır.