Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hiperaktivite nedir, belirtileri nelerdir?

    Hiperaktivite nedir, belirtileri nelerdir?

    Hürriyet Haber
    11.07.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:

    Genellikle çocukluk çağında başlayan davranışları kontrol etmekte, dikkatini toparlama ve sürdürmede zorluğa neden olan, düşünmeden yapılan davranışların ve sıklıkla aşırı hareketliliğin gözlendiği genellikle nörolojik temelli olan bir durumdur.

    Dikkat eksikliğine bağlı, yaptığı işleri tamamlamadan bırakma, odaklanma zorluğu, okul başarısında düşüklük, söz dinlememe, unutma, aşırı konuşma, aşırı hareketlilik, sırasını beklemekte zorlanma, yerli yersiz koşma, kurallara uymada zorluk

    Bulguları: Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik ile ilişki belirtiler görülür. En önemli bulgu dikkati ölçen testlerde başarısızlıktır. Dikkatin kolay dağılması, detayların gözden kaçırılması, verilen bir görevi tamamlayamama, hızla başka aktivitelere yönelme, yerinde duramama, ödev yaparken, sırada dururken hareketsiz oturamama, sabırsızlık, etraftakilerin yerli yersiz sözünü kesme, uygunsuz söylemlerde bulunma görülür.

    Tanısı için neler yapılmalıdır: Özel bir test yoktur. Bu şikayetleri olan çocukların çocuk psikiyatrisi polikliniğine, yetişkinlerin ise yetişkin psikiyatri polikliniğine başvurması gerekmektedir. Bazen tanısını koymak zaman alabilir. Sorunların kaynağı bulununcaya kadar çocuğa duygusal açıdan destek olmak gerekir.

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Bu durumu tamamen ortadan kaldıran kesin bir tedavi yoktur. Hiperaktiviteyi azaltmak amacı ile farklı ilaçlar kullanılabilir. Aile ve çocuk ilaç etki ve yan etkileri konusunda bilgilendirilmeli düzenli aralıklarla kontrole getirilmelidir.

    İlaç tedavisine ek olarak psikolojik destek tedavisi uygulanmalıdır. Bu destek, çocuğun davranışlarını kontrol etmesine yardımcı olması, okulda ve evde uyumunu arttırması açısından yararlı olacaktır. Okulda öğretmenler ve ailenin diğer bireyleriyle yapılacak işbirliği ile uygulanacak tüm bu tedaviler çok önemlidir.

    Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: İlaç kullanımına bağlı gelişebilecek yan etkiler konusunda aileler bilgilendirilmeli ve takip edilmelidir. Çocuğun yetiştirilmesi ve eğitiminde rol alan aile bireyleri ile öğretmeleri, danışmanları hastalık konusunda bilgilendirmeli, hem çocuğa hem ailelere destek sağlanmalıdır.

    Etiketler: icerik haber , belirtileri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri