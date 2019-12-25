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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)
25.12.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi'ye son veda

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Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi'ye son veda

Hint Okyanusu'nda 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.

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  • Hint Okyanusunda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı
  • Hint Okyanusunda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı
  • Hint Okyanusunda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı
  • Hint Okyanusunda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bora Ekşi için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Baba Abdurrahman Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze öğle vaki kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

 

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