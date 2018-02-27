Hint ginsengi faydaları – Ashwagandha tozu nasıl kullanılır?

İtüzümü ailesine dahil küçük ve odunsu bir bitki olan ashwagandha’nın anavatanı Hindistan, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun kuru bölgeleridir. Ashwagandha kelimesi Sanskritçe’de "at kokusu" anlamına gelir, bu adın konmasının nedeni bitkinin köklerinin keskin kokusu olabilir. Belki de bitkinin köklerinin bir atın gücünü ve dinçliğini verdiği düşünüldüğünden bu isim konmuştur.

Ashwagandha geleneksel Hint bitkisel tıbbında 4000 yıldan fazla bir süredir önemli bir rol oynamaktadır. Ayurveda tıbbı uygulayıcıları ve siddha şifacıları ashwagandayı herhangi bir hastalık sırasında ve sonrasında vücudu güçlendirici bir tonik olarak kullanırlardı. Bitkinin bir diğer adı da hint ginsengidir, bu adın koyulmasının nedeni tıpkı Çin’de kullanılan ginseng (Panax ginseng) gibi bir adaptojen olması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve vücudu strese adapte etmesidir. Canlandırıcı olarak bilinen ginsengin tersine ashwagandha yatıştırıcı etkileriyle bilinir, Latince tür ismindeki somnifera “uyku getiren” anlamına gelir.İtüzümü ailesine dahil küçük ve odunsu bir bitki olan ashwagandha’nın anavatanı Hindistan, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun kuru bölgeleridir.



Ashwagandha kelimesi Sanskritçe’de “at kokusu” anlamına gelir, bu adın konmasının nedeni bitkinin köklerinin keskin kokusu olabilir. Belki de bitkinin köklerinin bir atın gücünü ve dinçliğini verdiği düşünüldüğünden bu isim konmuştur. Ashwagandha geleneksel Hint bitkisel tıbbında 4000 yıldan fazla bir süredir önemli bir rol oynamaktadır. Ayurveda tıbbı uygulayıcıları ve siddha şifacıları ashwagandayı herhangi bir hastalık sırasında ve sonrasında vücudu güçlendirici bir tonik olarak kullanırlardı. Bitkinin bir diğer adı da hint ginsengidir, bu adın koyulmasının nedeni tıpkı Çin’de kullanılan ginseng (Panax ginseng) gibi bir adaptojen olması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve vücudu strese adapte etmesidir. Canlandırıcı olarak bilinen ginsengin tersine ashwagandha yatıştırıcı etkileriyle bilinir, Latince tür ismindeki somnifera “uyku getiren” anlamına gelir.



Ashwagandha (Hint ginsengi) Faydaları



Ashwagandha Hint geleneksel tıbbında en çok kullanılan bitkilerden biridir. Bitkisel tıp uygulayıcıları ashwagandhayı genellikle diğer bitkilerle karıştırır, çünkü diğer bitkilerle birlikte kullanıldığında sinerjik bir etki yarattığına inanılır. Yüzyıllardır insanlar ashwagandhayı sinirleri yatıştıran, uykusuzluğa karşı mücadele eden, idrar söktürücü ve iltihap giderici etkileri olan, aynı zamanda enerji, dayanıklılık veren ve ömrü uzatan bir bitki olarak kullanmaktadır. Yaşlılara verilen bir tonik olarak Hindistan’da yaygın bir ev ilacıdır. Kök ve meyvelerden yapılan ilaçlar bunama için kullanılır. Ashwagandha solunum rahatsızlıkları, tümör ve yüksek tansiyon tedavisi için kullanılır. Ayrıca afrodizyak etkisi olduğu düşüncesiyle uzun zamandır kullanılmaktadır.



Modern bitki uzmanları ashwagandha ekstresini stresle baş etmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için önermektedir. Bu bitkiden yapılan bazı ilaçlar anksiyete, uykusuzluk ve hatta depresyon tedavisinde reçeteli ilaçlara denk bir etki göstermektedir. Anti-iltihap etkisi kanıtlanmış olan ashwagandha ağrı kesici olarak, özellikle artrit ve romatizma ağrılarında, kullanılmakta ve osteoartiritle ilgili kıkırdak sorunlarına karşı koruma sağlayabilmektedir. Ayrıca kognitif bozukluklar ve Parkinson hastalığı için de alınır.

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Tedavi Amaçlı Kullanımı



Yenileyici tonik

İltihap giderici

Anti-anksiyete



Bitkinlik tedavisinden anksiyete ve deri rahatsızlıklarına kadar birçok sorun için kullanılan bir bitki şüphe çeker. Ancak modern bilim ashwagandha kökündeki belirli bileşenlerin antioksidan, iltihap giderici, bağışıklık sistemini güçlendirici, sinirleri koruyucu ve anti-stres özellikler gösterdiğini onaylamıştır. Batı’da ashwagandha gibi adaptojenler üzerine sınırlı sayıda araştırma vardır. Ashwagandha, Ayurveda tıbbında her zaman diğer bitkilerle harmanlanarak kullanılmıştır ve çalışmaların çoğu da geleneksel olarak kullanılan formüller üzerine yoğunlaşmıştır.

Ashwagandha tarih boyunca artrit tedavisinde kullanılmıştır ve anti-artrit özelliklere sahip olduğu da gözlemlenmiştir. Randomize edilmiş 90 diz osteoartriti hastası üzerinde yapılan bir araştırmada ashwagandha, boswellia, zencefil ve zerdeçal içeren bir ekstrenin hastaların acısını dindirme ve işlevleri düzeltmede plaseboya göre daha üstün olduğu görülmüştür. Aynı karışımın romatizmal eklem iltihabı olan hastalarda eklem şişliğini azalttığı görülmüştür. Modern araştırmalar bu bitkinin demir bakımından zengin olduğunu ve kansızlığa iyi geldiğini göstermiştir. 58 çocukla yapılan randomize edilmiş bir çalışmada 60 gün boyunca çocuklara günde 2 gram ashwagandha ya da plasebo verilmiştir. Ashwagandha verilen çocukların kanındaki hemoglobin ve serum albumin miktarının arttığı ve hiç yan etki olmadığı gözlemlenmiştir.

101 çocukla yapılan benzer bir deneyde 12 ay boyunca çocuk-lara günde 3 gram ashwagandha ya da plasebo verilmiştir. Bitkiyi tüketenlerin hemoglobin ve alyuvar sayılarında artış olmuş, libido ve cinsel performansta da artış gözlemlenmiştir. Tercümesi zor olsa da bu çalışmalar ashwagandhanın kansızlık için kullanışlı bir tonik olduğunu göstermektedir. Kanser tedavisi için ashwagandhaya olan ilgi artmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalar bu bitkinin radyasyon tedavisi ve kemoterapinin etkisini arttırdığını ve yan etkileri azalttığını göstermişti. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar ashwagandhanın tümörlerin büyümesini engellediğini ve yaşam süresini uzattığını göstermiştir. Fareler üzerinde yapılan çalışmalar ashwagandhanın kemoterapi ilacı paclitaxel’in bağışıklığı güçlendirici etkisini yükselttiğini göstermiştir. İnsanlar üzerinde daha fazla klinik deney yapılması gerekmektedir.



Kullanım Şekli



ÇAY: 1 çay kaşığı toz haline getirilmiş kökü 1 bardak suda 10 dakika kaynatıp süzün. Günde 3 defa 1/3 bardak için.

KAPSÜLLER: Günde 1 ya da 6 gram kurutulmuş kök alın, dozu 1 ya da 3 parçaya bölün. EKSTRE: % 2,5 anolid içeren standardize edilmiş ekstre alın, günde 2-3 defa 500 mg olmak üzere tüketin.

TENTÜR: Günde 3 defa 2-4 ml alın.



Uyarılar: Ashwagandha güvenlidir ve bazen yatıştırma, mide bulantısı ve ishale sebep olsa da vücut tarafından genellikle iyi tolere edilir. Tiroid hormonu aktivitesini arttırdığına yönelik kanıtlar vardır ve tiroid tedavisi görenlerin dikkatli kullanması gerekir. Rahmi uyardığından ashwagandha hamilelikte kullanılmamalıdır. Olası etkileşimlere karşı yatıştırıcı ilaçlarla birlikte kullanmayın.



ASHWAGANDA TOZU NASIL KULLANILIR?

1-2 çay kaşığı ashwagandha tozunu 2 bardak süte koyup 15 dakika kaynatın. 1 yemek kaşığı şeker ve 1/8 çay kaşığı kakule ekleyip iyice karıştırın. Ateşten alın. Günde 1 ya da 2 defa canlandırıcı bir içecek olarak için. HİNT GİNSENGİ (ASHWAGANDA)Withania somnifera