Hilal tamam!

Türkiye'nin değişik illerinden Suriye sınır hattına gönderilen ve Gaziantep- İslahiye’deki Müşterek Görev Merkezi’nde toplanan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri dün öğleden önce Kilis- Gülbaba ve Hatay-Hassa’dan sınırı geçti. Güneydoğu’daki hendek operasyonlarında çok büyük tecrübe edinen timler, teröristlerin bölgede sıkça görülen olumsuz hava koşullarını fırsat bilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerince ele geçirilmiş yerlere sızmalarına karşı arazide görev yapacak. JÖH ve PÖH’lerin daha sonra alan kuşatmasıyla iyice çevrelenen Raco ve Cinderes’in kent merkezlerinde planlanan meskun mahal operasyonlarına katılmaları bekleniyor. JÖH ve PÖH’lerin Afrin’e girmesinden sonra bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve tank sevkıyatı dikkat çekti. Tankların Afrin kırsalında derinliğine yapılacak operasyonlara destek vermesi bekleniyor.

HİLAL TAMAM

TSK ve ÖSO dün Afrin’in Şeyh Hadid’in güneyindeki Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini teröristlerden temizledi. Bu köylerin alınmasıyla Cinderes-Raco hattı da birleşti ve Afrin hilali tamamlandı. Afrin’de PKK/PYD’nin Türkiye ile sınır bağlantısı kalmadı. Azez bölgesinden kuzey, kuzeybatı ve batıya doğru Burseya Dağı, Şeyh Horoz, Bülbül Dağı ve Raco’nun Türkiye’ye bakan yamaçlarının teröristlerden temizlenerek kuzeyde ‘hilal’in oluşması sonrası Afrin içine sevkıyat da kolaylaştı. ÖSO birlikleri Türkiye içine giriş yapmadan sevkıyat yapmaya başladı. Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, 41’i son bir günde olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TÜRKMEN KOMANDOLAR DA BÖLGEDE

Türkmen Muntasır Billah Tümeni’ne bağlı bir tabur asker, Afrin kırsalına ulaştı.

MENBİÇ’TE YASAK

SURİYE’de terör örgütü PYD’nin denetiminde bulunan Menbiç kentinde dünden itibaren gece 23.00-06.00 saatleri arasında 21 gün süre ile sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. Erbil’den yayın yapan Rudav’ın haberine göre örgüt sorumluları şu açıklamayı yaptı: “Menbiç merkezde 23.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. İki tekerlekli araçlar (motosiklet, bisiklet) için yasak saat 21.00’de başlayacak.”

Karar, önceki gün Şam yönetimi ile PYD’nin en büyük bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, rejim güçlerinin Menbiç’e konuşlanmasına ilişkin anlaşma yapıldığına dair haberlerinin ardından geldi. SDG’liler böyle bir anlaşma yapılmadığını öne sürmüştü. Menbiç’te ABD öncülüğündeki Koalisyon askerleri de görev yapıyor.