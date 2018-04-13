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    'Hijyen' evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

    AA
    13.04.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren şahısların kaldığı 4 "hijyen ev"e düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

     

    Bayburt'ta, FETÖ/PDY'nin insan kaynağı temini ile öğrenci evi olarak kullanılan ve örgüt tarafından "hijyen ev" olarak tabir edilen evlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin kentteki deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren şahısların kaldığı ve "hijyen ev" olarak tabir edilen 4 farklı adreste evler olduğu belirlendi.

    Ekipler, önceden belirlediği adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına alırken, firari iki şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

     

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