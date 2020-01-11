Hifa isminin anlamı nedir? Hifa ne demek?

Sahabe kadın ismi olan Hifa, Mekke'de yaşayan sahabe kadının yalnızca Allah'ın rızasını almak için yaşadığı bilinmektedir. Sahabeden esinlenen anlamıysa sabreden olarak bulunur. Diğer yandan ikinci anlam olarak sahabe kadın da denmektedir. Şükreden ve inançlı kimseler olarak da değerlendirilir.

Hifa İsminin Anlamı

Peygamber efendimiz (s.a.v)'in yaşadığı dönemde sahabe kadın olan Hifa, bugüne değin ilk anlamını kadın sahabe olarak taşımıştır. Allah'a olan sevgisiyle tanınan Hifa, ismin manasını da artıran detay olmaktadır.

Hifa ismi Arapça kökenli bir isim olarak Arapça Sözlüğü kaynağında yer almaktadır. Arapça kökenli olmasına karşın Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçmemektedir. Ayriyeten Hifa ismine ilişkin sakıncalı hiçbir bilgi de yer almamaktadır, kullanımında bir sakınca bulunmaz.

Hifa İsminin Özellikleri

İman dolu aşk yaşayan kimselerdir (Hifa Hatun ile Hz. Suheyb örneği.). Anlayışlı kimselerdir, her durumda anlayışlı olmaya meyillidir. Hoşgörülü davranır ve sevdiklerini kırmazlar. Planlı iş yapmayı benimseyen özelliği bulunur. Planlanmış işlerin dışında başarısızlık yaşayacağını hissederler. Sosyal hayatında çevresiyle ilişkilerini iyi kurar. Arkadaş edinmeyi sever. En zor zamanlarda dahi sakin kalmayı başarabilen kimselerdir.