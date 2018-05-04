Hıdırellez ne zaman, gelenekleri neler? 2018 Hıdırellez şenlikleri

Baharın müjdecisi, farklı kültürlerin harmanı, kalpten geçen güzel dilekleri farklı yollarla dile getirmeye bir vesile olan Hıdırellez şenlikleri geldi çattı. Festival tadında geçen Hıdırellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli gelenekler gerçekleştirilir. Pek çok ritüeli içerisinde barındıran Hıdırellez’in en yaygın geleneği ise kağıda çizilen dilekleri gül ağacının altın koymak. Kimileri dileklerini ağacına bağlarken, kimileri nehrin sularına bırakıyor. Peki Hıdırellez ne zaman başlayacak, bu yıl hangi etkinlikler var? Hıdırellez şenliklerinde başka neler yapılır?



Doğanın uyanışı, Hızır ile Hz. İlyas'ın buluştuğu gün olarak bilinene hıdırellez bayramı 5 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 6 Mayıs ikindi ezanında sona erecek.



HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ

Anadolu Yakası’nda Hıdırellez Kadıköy’de



Kadıköy Belediyesi parklarda yapacağı şenlikle ‘Bahara Merhaba’ diyor. Sahrayıcedit Mahallesinde yer alan yaklaşık 8 bin metrekarelik Koru Parkı'nda düzenlenecek müzik dinletisinin ardından akşam saatlerinde de Kalamış Parkı'nda Hıdırellez Şenliği gerçekleşecek. Kadıköy Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin stand açacağı Hıdırellez Şenliği saat 17.00'de başlayacak.

En renkli şenlik Edirne'de

Edirne’de gerçekleşecek Hıdırellez-Kakava şenlikleri, 5 Mayıs’ta dev Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Dev ateş, üzerinden atlanabilecek şekilde devrilecek ve insanlar ateşin üzerinden atlayacaklar. Dilek ağacına dileklerin bağlanıp sonrasında nehre atılma merasimi ise 6 Mayıs’ta.



Eshab-I Kehf Hıdırellez etkinlikleri cuma günü başlıyor



MERSİN'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilecek olan Eshab-ı Kehf'te Hıdırellez etkinlikleri 4 Mayıs'ta başlıyor. tarsus Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen etkinlik, bu yıl 4-5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. 24'üncüsü düzenlenecek olan etkinlik, 4 Mayıs günü saat 16.30'da Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak. İkinci gün saat 10.00'da Eshab-ı Kehf'ten başlayıp Cumhuriyet Meydanında son bulacak olan bisiklet yarışının ardından saat 11.00'da Hz. Daniyal Meydanı'ndan başlayacak olan Akdeniz Mehteran takımının yürüyüşü, Yarenlik Alanı'nda vereceği konserle sürecek. Aynı gün Şehit İshak Mahallesi Faruk Sodan Spor Tesislerinde saat 11:00'de Karakucak Güreşleri yapılacak.



HIDIRELLEZ GELENEKLERİ



Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.



Hıdırellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkananların gençleşip güzelleşeceğine inanılır.



5 Mayıs günü (Nişanlılar arasında) oğlan evi, kız evine Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban ertesi gün kesilerek birlikte yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir. Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Genç kızlar için hazırlanan sandıklar açılır. Açılır ki eve bereket dolsun, genç kızımız da iyi bir evlilik yapsın.



Güneş doğmadan gelinlik giyip Tunca Nehri’nin kıyısına gelen genç kızların kısmetlerinin açılacağına inanılıyor. Roman genç kızlar bir adım daha öteye gidip bolluk ve sağlık dileyerek gelinlikleriyle suya giriyorlar.



Söğüt ağaçlarından koparılan dallar da evlere asılıyor.