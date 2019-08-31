Hicri Yılbaşı nedir?
Hicret'in gerçekleştiği gün Hicri Takvim'in başlangıcı olarak biliniyor. İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, Hicri yılbaşı kabul edilen Muharrem ayı, 31 Ağustos 2019 tarihinde başlıyor. Peki, Hicri Yılbaşı nedir?
Son Peygamber Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buna göre, Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü 31 Ağustos 2019’da başlayacak. Muharrem ayında oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarında önemli olaylar arasında yer alıyor. Peki, Hicri Yılbaşı nedir?
Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem Hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. İslami takvime göre bir sonraki güne saat 00:00 da değil güneş batması ile geçilir. Bu zaman dilimi ay takvimi esaslı olduğu için bir sonraki hicri yılbaşı 11 ya da 12 gün daha erken bir tarihe denk gelir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'an'da kıymet verilen dört haram aydan biridir. Bu aylarda barış içinde yaşanması, savaş yapılmaması ile ilgili İslam öncesi ve sonrası kurallar mevcuttur. Muharrem ayı, hicrî kamerî yılın birinci ayıdır. Şii Müslümanlar tarafından ise Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kutlanır ve dünya bir hicri yılbaşında oluşur.
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