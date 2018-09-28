Hıçkırık neden olur?
Hıçkırık, yeme ya da içme esnasında karşılaşılabilecek durumlar arasında yer almaktadır. Normal şartlar altında kısa süreli gerçekleşen bu refleks, bazı zamanlarda ise 1 aya kadar devam edebilmektedir. Hıçkırığın neden olduğu ve nasıl gerçekleştiği bilimsel tabanda incelenmiştir. Peki, hıçkırık neden oluyor? İşte çok uzun sürmesi halinde bilinmesi gereken detaylar
Hıçkırık, yaşam kalitesini etkilemesi nedeniyle, maruz kalan bireyler tarafından internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. 48 saate kadar sürenlerin akut hıçkırık, 48 saatten 1 aya kadar sürebilenlere inatçı hıçkırık, 1 aydan uzun sürenlere ise dirençli hıçkırık ismi veriliyor. Peki, hıçkırık neden olur? İşte, o detaylar
Hıçkırık, diafragma ve kaburgaların arasındaki kasların istemsiz, aralıklı ve kasılımlı reaksiyonudur. Hıçkırık esnasında oluşan kas kontraksiyonu, ani bir soluk alma hacmi ve gırtlak bölgesinin kapanmasıyla son bulur ve bu esnada “hık” diye bir ses çıkar. Hıçkırık dakikada genellikle 6-12 kadar olup, bu aralık 4-60 arasında değişebilmektedir.
Hıçkırık atakları, süresine göre 3 kategoriye ayrılmaktadır:
1-)48 saate kadar sürebilen hıçkırık atakları,
2-)48 saatten, 1 aya kadar sürebilen inatçı hıçkırık,
3-)1 aydan daha uzun süren dirençli hıçkırık (Guinness Rekorlar kitabında Iowa’lı bir adamın 60 yıl hıçkırdığı bildirilmiştir).
Dirençli ve persistan hıçkırığın nedenleri;
1-Santral sinir sistemi hastalıkları:
(Beyin absesi, menenjit, Parkinson hastalığı…)
2-Vagus ve diafragmatik sinirin irritasyonu:
(Larenjit, farenjit, guatr…)
3-Gastrointestinal hastalıklar:
(Safra kesesi hastalıkları, ülser, pankreatik
kanser)
4-Torasik hastalıklar:
(Bronşit, pnömoni, göğüs travması…)
5-Kardiyovasküler hastalıklar:
(Perikardit…)
6-Toksik metabolik nedenler:
(Alkol,üremi,Diabetes mellitus…)
7- İlaçlar:
(Alfa metil dopa, Barbitüratlar…)
8-Psikojenik:
(Stress, heyecanlanma)
9-İdyopatik
HIÇKIRIK NASIL GEÇİRİLİR?
Hıçkırığın cerrahi, ilaçla ve fiziksel manevra ile tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Aşağıdaki bilgiler fiziksel tedavi yöntemlerini içermektedir;
*Solunum siklusunun kesilmesi
-Aksırma, nefes tutma, ani iç çekme gibi
*Nazofariksin irritasyonu
-Katater ile nazofarenksin (geniz bölümü) doğrudan uyarılması gibi
*Göz kürelerine basmak
-Dizleri göğüse doğru çekerek baskı uygulamak gibi
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