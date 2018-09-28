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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2018 - 16:27, Son Güncelleme:

Hıçkırık neden olur?

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Hıçkırık neden olur?

Hıçkırık, yeme ya da içme esnasında karşılaşılabilecek durumlar arasında yer almaktadır. Normal şartlar altında kısa süreli gerçekleşen bu refleks, bazı zamanlarda ise 1 aya kadar devam edebilmektedir. Hıçkırığın neden olduğu ve nasıl gerçekleştiği bilimsel tabanda incelenmiştir. Peki, hıçkırık neden oluyor? İşte çok uzun sürmesi halinde bilinmesi gereken detaylar

Hıçkırık, yaşam kalitesini etkilemesi nedeniyle, maruz kalan bireyler tarafından internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. 48 saate kadar sürenlerin akut hıçkırık, 48 saatten 1 aya kadar sürebilenlere inatçı hıçkırık, 1 aydan uzun sürenlere ise dirençli hıçkırık ismi veriliyor. Peki, hıçkırık neden olur? İşte, o detaylar

Hıçkırık, diafragma ve kaburgaların arasındaki kasların istemsiz, aralıklı ve kasılımlı reaksiyonudur. Hıçkırık esnasında oluşan kas kontraksiyonu, ani bir soluk alma hacmi ve gırtlak bölgesinin kapanmasıyla son bulur ve bu esnada “hık” diye bir ses çıkar. Hıçkırık dakikada genellikle 6-12 kadar olup, bu aralık 4-60 arasında değişebilmektedir.

Hıçkırık atakları, süresine göre 3 kategoriye ayrılmaktadır:

1-)48 saate kadar sürebilen hıçkırık atakları,
2-)48 saatten, 1 aya kadar sürebilen inatçı hıçkırık,
3-)1 aydan daha uzun süren dirençli hıçkırık (Guinness Rekorlar kitabında Iowa’lı bir adamın 60 yıl hıçkırdığı bildirilmiştir).

Dirençli ve persistan hıçkırığın nedenleri;

1-Santral sinir sistemi hastalıkları:
(Beyin absesi, menenjit, Parkinson hastalığı…)
2-Vagus ve diafragmatik sinirin irritasyonu:
(Larenjit, farenjit, guatr…)
3-Gastrointestinal hastalıklar:
(Safra kesesi hastalıkları, ülser, pankreatik
kanser)
4-Torasik hastalıklar:
(Bronşit, pnömoni, göğüs travması…)
5-Kardiyovasküler hastalıklar:
(Perikardit…)
6-Toksik metabolik nedenler:
(Alkol,üremi,Diabetes mellitus…)
7- İlaçlar:
(Alfa metil dopa, Barbitüratlar…)
8-Psikojenik:
(Stress, heyecanlanma)
9-İdyopatik

HIÇKIRIK NASIL GEÇİRİLİR?

Hıçkırığın cerrahi, ilaçla ve fiziksel manevra ile tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Aşağıdaki bilgiler fiziksel tedavi yöntemlerini içermektedir;

*Solunum siklusunun kesilmesi
-Aksırma, nefes tutma, ani iç çekme gibi

*Nazofariksin irritasyonu
-Katater ile nazofarenksin (geniz bölümü) doğrudan uyarılması gibi

*Göz kürelerine basmak
-Dizleri göğüse doğru çekerek baskı uygulamak gibi

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