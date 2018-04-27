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    Hıçkırık nasıl geçer? Kolay yöntem

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 16:30 | Son Güncelleme:

    Hıçkırık nasıl geçer sorusu, bu rahatsızlıkla karşılaşan vatandaşlarca sorgulanmaya devam ediliyor. Bir anda başlayan ve kasılmaları nedeniyle bir süre sonra sinir bozucu bir hal alan Hıçkırık, maruz kalan bireyler için sıkıntılı bir durum ortaya çıkarabiliyor. Peki, atak halinde gelen Hıçkırık nasıl geçer? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı bilgiler

    Hıçkırık, diafragma ve kaburgaların arasındaki kasların istemsiz, aralıklı ve kasılımlı reaksiyonudur. Hıçkırık esnasında oluşan kas kontraksiyonu, ani bir soluk alma hacmi ve gırtlak bölgesinin kapanmasıyla son bulur ve bu esnada “hık” diye bir ses çıkar. Hıçkırık dakikada genellikle 6-12 kadar olup, bu aralık 4-60 arasında değişebilmektedir.

    Hıçkırık atakları, süresine göre 3 kategoriye ayrılmaktadır:

    1-)48 saate kadar sürebilen hıçkırık atakları,
    2-)48 saatten, 1 aya kadar sürebilen inatçı hıçkırık,
    3-)1 aydan daha uzun süren dirençli hıçkırık (Guinness Rekorlar kitabında Iowa’lı bir adamın 60 yıl hıçkırdığı bildirilmiştir).

    Dirençli ve persistan hıçkırığın nedenleri;
    • Santral sinir sistemi hastalıkları
    • Vagus ve diafragmatik sinirin irritasyonu
    • Gastrointestinal hastalıklar
    • Torasik hastalıklar
    • Kardiovasküler hastalıklar
    • Toksik – metabolik nedenler
    • Postoperatif
    • İlaçlar
    • Psikojenik
    • İdyopatik

    HIÇKIRIK NASIL GEÇİRİLİR?

    Hıçkırığın cerrahi, ilaçla ve fiziksel manevra ile tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Aşağıdaki bilgiler fiziksel tedavi yöntemlerini içermektedir;

    *Solunum siklusunun kesilmesi
    -Aksırma, nefes tutma, ani iç çekme gibi

    *Nazofariksin irritasyonu
    -Katater ile nazofarenksin (geniz bölümü) doğrudan uyarılması gibi

    *Göz kürelerine basmak
    -Dizleri göğüse doğru çekerek baskı uygulamak gibi

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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