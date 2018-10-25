Hıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O taksici konuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O taksici konuştu
GeriGündem Hıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O taksici konuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
25.10.2018 - 06:36, Son Güncelleme:

Hıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O taksici konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'da dün turistlerin verdiği paranın sahte olduğunu anlamasıyla Taksim'de aracını kenara çekip hıçkıra hıçkıra ağlayan taksici Nurşen Aşık konuştu. "Ağladığımı gören gençler 'Abla ağlama biz sana para verelim' teklifinde bulundu. Duyduğumda gözyaşlarıma hakim olamadım" dedi. Bu arada sahte para veren İranlı turistlere de ulaşıldı. Turistler paranın sahte olduğunu bilmediklerini belirterek taksici Nurşen Aşık'tan özür diledi.

İstanbul Sarıyer'de 5 yıldır taksicilik yapan Nurşen Aşık (60), Maslak'tan aldığı İranlı turistleri Taksim Meydanı'na getirdi. Aşık'a turistler sahte 100 lira verdi. İranlı yolcular araçtan indikten bir süre sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici Aşık, gözyaşlarına boğuldu.

'ABLA BİZ SANA PARA VERELİM'

Aşık'ın ağladığını gören çevredeki gençler, "Abla ağlama biz sana para verelim" teklifinde bulundu. Gençlerin teklifini duyduğunda gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen Aşık yaşadıklarını anlattı.

"O GÖZYAŞLARI BİR DUYGU PATLAMASIYDI"

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; Günde 10 saat direksiyon salladığını belirten Nurşen Aşık, "Sahte para verilmesini gururuma yediremedim. Kızım öğretmen. Bin lira aylık kira verdiğim bir evde tek başıma hayat mücadelesi veriyorum. Taksi plakam ve araç kiralık. Günde 100 lirayı zor kazanıyorum. Kimsenin kötülüğünü istemedim. Bana da yapılmasını hiç istemem. Böyle bir durumla karşılaşınca açıkçası çok üzüldüm. Namusumla evime ekmek götürmeye çalışıyorum. Kimseye yük olmadan, zarar vermeden. O gözyaşları bir duygu patlamasıydı" şeklinde konuştu.

KIZLARLA HELALLEŞTİK

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda taksici ve vatandaştan telefon aldığını belirten Aşık, "Türkiye'ye ve Türk insanına kurban olurum. Vicdan sahibi insanlar. Taksiye binen kızları bulmuşlar. İran'lı kızlar, 'Biz sahte olduğunu bilmiyorduk' diyerek benden özür dilediler. Helalleştik turist kızlarla" dedi.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emeklilikte Yaş Düzenlemesi'ne Meclis'te ret

Zalimlere inat yaşama tutundular

ABD’li kadının üzerine oturup öldürmüşlerdi: Savcı 16 yıl istedi

Meteoroloji'den 8 il için önemli uyarı: Kar ve sağanak!