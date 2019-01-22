Hiçbir ülke DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele etmedi
MİLLİ Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda, askeri öğrencilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla ilgili bilgi verirken, “Hiçbir ülke TSK’nın yaptığı gibi DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele etmemiştir” dedi.
Akar, terörle mücadele çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Yurtiçi ve sınır ötesinde birçok arkadaşımız mücadelesini sürdürmektedir. Bu şekliyle bunlar da tarihteki müstesna yerlerini almaktalar. Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Hain darbe girişimine rağmen TSK, Fırat Kalkanı harekâtını başlatmıştır. Gerçekten destan yazılmıştır.
En radikal DEAŞ teröristleri kazdıkları çukura gömülmüşlerdir. 3 bin teröristten fazla DEAŞ’lı etkisiz hale getirilmiştir. Koalisyon güçlerinden hiçbiri Türkiye gibi DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmemiştir. Akabinde Zeytin Dalı harekâtı gerçekleşti. PKK’nın YPG’den bir farkı yok. Afrin’deki YPG’li PKK’lılar da bulundukları çukura gömülmüşlerdir.
İçimizdeki hainler temizlendikçe sayısal olarak azalsak da çok daha güçlendiğimizi bizzat gördük. Şimdi aramıza katılan genç personel ile daha da güçlü olacağımızı söylemek yanlış olmayacaktır.”
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