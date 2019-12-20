Hiçbir şey nasıl yazılır? TDK’ya  göre hiçbirşey bitişik mi ayrı mı yazılır?

Hiçbir şey sözcüğü, bitişik mi ayrı mı yazılmaktadır? Pek çok kişi bu konu hakkında bilgi edinmek adına araştırmalar yapmaktadır. TDK'ya göre iki sözcükte manasını yitirip, bir başka ad yerine kullanılırsa kelime bitişik yazılır. Birleşme sırasında sözcüklerden hiçbiri anlam farklılığına uğramamışsa, bu kelimeler ayrı yazılır.

Hiçbir Şey Nasıl Yazılır?

TDK resmi sitesinde sözlükten arama yapıldığında hiçbir şey sözcüğü, sözlük içerisinde bulunmamakta. TDK'ya göre kelimenin doğru hali ''hiçbir şey'' biçimindedir.

TDK'ya Göre Hiçbir şey Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

TDK'ya göre bu kelimenin ''hiçbir şey'' şeklinde yazıldığı söylenebilir. Hiç ile bir sözcüğü yan yana gelip, yeni bir mana kazanmasından ötürü bitişik yazılmaktadır. Ancak bu sıfatın yanına gelmiş olan ''şey'' hususi bir mana katmadığı için ayrı şekilde yazılmalıdır.