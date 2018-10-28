Hiçbir oldubittiye müsaade yok
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgede Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldu bittiye asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda özetle şunları kaydetti:
“Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere vatanımıza ve birliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hale getirilmeden bitmeyecektir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden hiçbir oluşuma, sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna, mavi vatanımız denizlerimizde ve hava sahamızda uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin ihlaline, bölgemizde ‘Türkiye’ye rağmen’ atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir.”
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