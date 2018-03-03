'Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak'

Dün CHP Genel Merkezi’ndeki tüzük toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel şöyle konuştu: “İki turlu seçimin sonunda, kazananların cumhuriyetçiler, demokrasiden ve parlamenter sistemden yana olanlar, olması ön şartımız. Bunun dışında herhangi bir şartımız yok. Tüm partiler ilk turda kendi adaylarını çıkarmayı düşünebilirler. İkinci tura kalan ve bu Cumhuriyet rejimini savunan adaydaki bir birleşme çok akılcı bir önermedir, reddedilemez. Belli konularda benzer düşünen partilerin ittifaklar kurması ya da bir aday üzerinde anlaşmaları reddedilemez ama biz CHP olarak hiçbir ihtimali dışlamıyoruz. CHP’nin kendi adayı noktasında da hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz.



(Saadet Partisi için ‘kilit parti’ yorumları) Seçimde tüm partiler kilit parti, tüm seçmenler kilit seçmen, bu seçimde kilit davranış biçimi sandığa gidip Cumhuriyet’e sahip çıkmak.”