Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>'Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak'

    'Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak'

    ANKARA
    03.03.2018 - 01:49 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanlığı seçim stratejisi üzerine, “Ne HDP ile ne Saadet’le ne İYİ Parti ile birlikteyiz, yan yanayız. Yan yana durduğumuz yeri çok net tarif ediyoruz; cumhuriyete bağlılık, sadakat ve demokrasi talebidir” dedi.

    Dün CHP Genel Merkezi’ndeki tüzük toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel şöyle konuştu: “İki turlu seçimin sonunda, kazananların cumhuriyetçiler, demokrasiden ve parlamenter sistemden yana olanlar, olması ön şartımız. Bunun dışında herhangi bir şartımız yok. Tüm partiler ilk turda kendi adaylarını çıkarmayı düşünebilirler. İkinci tura kalan ve bu Cumhuriyet rejimini savunan adaydaki bir birleşme çok akılcı bir önermedir, reddedilemez. Belli konularda benzer düşünen partilerin ittifaklar kurması ya da bir aday üzerinde anlaşmaları reddedilemez ama biz CHP olarak hiçbir ihtimali dışlamıyoruz. CHP’nin kendi adayı noktasında da hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz.

    (Saadet Partisi için ‘kilit parti’ yorumları) Seçimde tüm partiler kilit parti, tüm seçmenler kilit seçmen, bu seçimde kilit davranış biçimi sandığa gidip Cumhuriyet’e sahip çıkmak.”

    Etiketler: CHP , 2019 seçimleri , gazetehaberleri , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri