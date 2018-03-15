'Hiç tanımıyorum, sürekli karşıma geçip geliyor'

Lüleburgaz’da bir firmada pazarlamacı olarak çalışıp marketlere tütün mamulleri dağıtımı yapan B.A., hiç tanımadığı ve kendisini sürekli takip edip karşısına geçip gülen kişi hakkında, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

B.A., polise verdiği ifadesinde, Lüleburgaz ilçe merkezinde bulunan büfelere ve tekel bayilerine tütün mamulleri dağıtımı işi yaptığını belirterek, "İsminin polis merkezinde öğrendiğim ve kendisini tanımadığım G. Ç., isimli şahıs, sürekli olarak beni takip ediyor. Dağıtım yaptığım büfe ve bakkalların önüne gelip karşıma geçerek, bana bakıp gülümsüyor. Beni uzun süredir takip ediyor.

Buna yanımda bulunan H.A., isimli arkadaşımda tanık oldu. Şikayetçiyim" dedi.

B.A.’nın şikayeti üzerine, ’Kişilerin Huzurunu ve Sükununu Bozma’ suçlamasıyla gözaltına alınan G.Ç., ifadesinde, müştekiyi tanımadığını belirterek "Ben kimseyi takip etmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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