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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.06.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

"Hiç kimsenin Türk Milleti’nin bu alicenaplığına leke sürme hakkı yoktur"

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"Hiç kimsenin Türk Milleti’nin bu alicenaplığına leke sürme hakkı yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin siyasi ihtirasları ve ideolojik saplantıları uğruna mülteci düşmanlığını körükleyerek Türk milletinin bu alicenaplığına leke sürme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünyada 68,5 milyonun üzerinde zorla yerlerinden edilmiş insan, 26 milyona yakın mülteci ve 3 milyon civarında sığınmacının doğup büyüdükleri topraklardan uzakta hayata tutunma mücadelesi verdiğini belirten Erdoğan, çoğu zaman ölümü göze alarak açlıktan, çatışmalardan, iç savaş ve fakirlikten kaçan bu insanlara yardım eli uzatmanın insanlık onuru ve vicdanın gereği olduğunu ifade etti.

Buna rağmen bilhassa batılı ülkelerde mültecilere yönelik ayrımcılığın, yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın arttığının, mültecilerin ötekileştirildiğinin, medya ve popülist siyasetçiler tarafından düşmanlaştırıldığının görüldüğünü anlatan Erdoğan, mültecilerin kendi ülkelerine ve ev sahibi toplumlara sağladığı ekonomik katkıların dikkate alınmadığını, sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirmelerinin göz ardı edildiğini ve bu insanların siyasi rant peşindeki çevreler tarafından nefret objesine dönüştürüldüğünü bildirdi.

Toplumsal barışı, hoşgörüyü ve bir arada yaşama kültürünü dinamitleyen bu ırkçı zihniyete müsamaha gösterilmesinin, gelecek adına çok büyük bir tehdit olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, tarihte olduğu gibi bugün de etnik kimliğine, inancına, kökenine, diline bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmaktadır. Hiç kimsenin siyasi ihtirasları ve ideolojik saplantıları uğruna mülteci düşmanlığını körükleyerek Türk milletinin bu alicenaplığına leke sürme hakkı yoktur. Türkiye olarak beklentimiz, uluslararası toplumun da mülteciler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımına girmesi ve özellikle Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen taahhütlerini yerine getirmesidir.
Geçen sene aralık ayında Türkiye'nin de aktif katkılarıyla kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın başarılı şekilde ve tam olarak uygulanmasına özel önem veriyoruz. Tüm paydaşları, adil yük ve sorumluluk anlayışı kapsamında Türkiye'nin eş başkanlığında aralık ayında yapılacak Küresel Mülteci Forumu'na en üst düzeyde katılarak mülteciler için mesuliyet üstlenmeye davet ediyorum. Bu düşüncelerle Dünya Mülteciler Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, coğrafyamızın farklı köşelerinde zor şartlar altında hayat mücadelesi veren tüm mültecileri ülkem ve milletim adına selamlıyorum."

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