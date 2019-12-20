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20.12.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Hiç kimse nasıl yazılır? Hiçkimse TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

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Hiç kimse nasıl yazılır? Hiçkimse TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden ‘hiç kimse’nin nasıl yazıldığı vatandaşlarca merak ediliyor. Hiç kimse şey kelimesinin TDK’ya göre yazım şeklini merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. Peki, hiç kimse TDK’ya göre nasıl yazılır?

Çok sık kullanıldığından dilimize aşina olan hiç kimsenin yazılışı, akıllarda soru işaretine neden olmaktadır. Hiç kimsenin birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağına karar veremeyenler, doğru kullanımını merak etmektedir.

Hiç kimsenin birleşik yazılması, tamamıyla bir imla hatası olmakla birlikte doğrusu ayrı bir şekilde yazılmaktadır. Konuşma dilinde çok sık kullanılan hiç kimsenin ayrı yazılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Hiç Kimse Nasıl Yazılır?

Türkçe sınavlarında hiç kimsenin nasıl yazıldığı çok kez sorulmakta olup TDK'ya göre hiç kimsenin nasıl yazıldığı, dikkat çekmektedir. Kelimelerin doğru kullanımı kadar yazımı da önemli olduğundan hiç kimsenin ayrı yazılmasına önem gösterilmelidir. Birleşik bir şekilde yazılan hiç kimse kelimesi, tamamıyla yanlıştır. Hiçbir durumda hiç kimse kelimesi birleşik yazılamamaktadır.

 

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