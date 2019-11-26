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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hiç kimse mevcudiyetimizden rahatsız olmamalı

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Hiç kimse mevcudiyetimizden rahatsız olmamalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaretinde, “Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı. Üssün kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar’ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Komutanlığımız muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Dohada Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti. Komutanlığın bölgeye olan katkısını vurgulayan Erdoğan, askerlere şöyle seslendi: 

“82 milyonun her bir ferdinin duası daima sizinledir. Sizler burada 2 bin 200 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli birer mensubu olarak görev yapıyorsunuz. Her biriniz aynı zamanda Türk milletinin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Katar’ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz.

DAYANIŞMANIN TİMSALİ

Katar’ın askeri kurumlarının modernizasyonu, askeri eğitim ve öğretim alanında işbirliğinin çeşitlendirilmesi, tatbikat, eğitim ve öğretim vasıtasıyla savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız. Gerilimlerin arttığı bir dönemde bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak maksadıyla Katar’dasınız. 2015 yılından beri müştereken icra ettiğiniz eğitim ve tatbikatlarda Katar Silahlı Kuvvetleri’ne önemli katkılarda bulundunuz. Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017’de başlayan krizden sonra Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz. Duruşunuzla, vakarınızla Katar halkının gönüllerinde taht kurdunuz.  Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı kardeşlik, dostluk, dayanışma ve samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı bir zihniyetin ürünü asla değildir. Bu üssün kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar’ın kara gün dostu olduğunu hâlâ idrak edemeyenlerdir.

BÜTÜN KÖRFEZ BÖLGESİNE BARIŞ

Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış,  güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Bu bölgenin huzurunun, tüm Ortadoğu’nun istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz. İşte sizlerin buradaki varlığı sadece kardeş Katar’ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına da hizmet etmektir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Sizler, Katar başta olmak üzere tüm bölgede gelecekte özellikle takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz. Bu vesileyle Körfez bölgesinde iki buçuk yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum.”  

Hiç kimse mevcudiyetimizden rahatsız olmamalı

 

KATAR’LA 7 ANLAŞMA

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında bu ülkeyle çeşitli konularda 7 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri el Sani'nin, Katar Emirlik Divanı'nda baş başa görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşma imza töreni gerçekleştirildi. ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı Ortak Bildirisi’ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani imza attı. İmza töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.    

 

YENİ KIŞLANIN ADI HALİD BİN VELİD

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar’daki temasları sırasında Doha Türk-Katar Müşterek Komutanlığı’nı da ziyaret etti. Komutanlığın daimi olarak konuşlanacağı yeni Tarık Bin Ziyad Kışlası’nın inşasının tamamlandığını dile getiren Erdoğan, “Bu kışlamızın adını da Savunma Bakanımızdan öğrendim, o da yeni isim inşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak, hayırlı olsun. Sizleri yaklaşık iki yıl önce de ziyaret etmiştim. Kat ettiğiniz mesafe göğsümü kabartıyor” diye konuştu. Erdoğan ve geziye eşlik eden heyet müşterek komutanlıkta askerlerle fotoğrafı çektirdi.

 

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