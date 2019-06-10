Hiç kimse Kürtleri ayrıştırmaya kalkışmasın

Ormanda piknik yapan Elazığlılara hitap edip, ikinci bayramı 23 Haziran’da yapacaklarını ve “İstanbul Bayramı” olarak kutlayacaklarını belirten Yıldırım şunları söyledi: “Biz Türkiye’nin her tarafında, herkesin kullanması için havalimanı yaptık. Şimdi havalimanları konuşulmuyor, ‘Sen oradan mı gideceksin, buradan mı gideceksin’ onun kavgası yapılıyor. Esas olan buraları yapmak, bu eserleri ortaya koymaktır. Ondan sonra isteyen isteği gibi kullansın, helal olsun. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz Anadolu topraklarının her köşesini imzamızı atmış mührümüzü vurmuşuz. Tevazuya lüzum yok. Ulaşım, trafik benim işim. Türkiye’de çözdüm, İstanbul’da da haydi haydi

çözerim rahat olun.”

Binali Yıldırım, daha sonra piknikçilerin masalarını dolaşıp, masadaki poşetlerin içine bakıp “Bunlar mı kaldı” diyerek espri yaptı, bir başka masada da karpuz kesip ortasından küçük bir dilim alıp tadına baktı.

KÜRDİSTAN ATATÜRK’ÜN SÖZÜ

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ilişkin sözleriyle ilgili “Ne olmuş. PKK’ya itirazı olan mı var? Terör örgütü, bundan şüphesi olan varsa tepki göstersin. Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’in kurulmasından önce İstiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Hiç kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın. Biz etle kemik gibiyiz, birbirimizden ayrılmayız” dedi.

YERİNDE OLSAM ÖZÜR DİLERDİM

İmamoğlu’nun, Ordu Valisi’nin kendisine tuzak kurduğu yönündeki iddiasına, “O muhabbete girmeye niyetim yok. Ama Vali bu ülkeyi, bu milleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile Ekrem Bey haklı bile olsa sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktu. Kendisinin yerinde olsam özür dilerim, bu iş bu kadar basit” yanıtını verdi. m