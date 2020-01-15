HGS - OGS müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? Direk operatöre bağlanma ve iletişim no

HGS olarak bilinen Hızlı Geçiş Sistemi 2012 yılında hizmete girmiştir. HGS çağrı merkezini kullanarak abonelik bilgisi alabilirsiniz. Ayrıca endişeleriniz ve ihlalleriniz hakkındaki sorularınızı gönderebilirsiniz. Dileklerinizi ve önerilerinizi de belirtebilirsiniz. 4 farklı yön ve açıdan kameralar tarafından otomatik olarak kaydedilirler.



HGS - OGS Müşteri Hizmetleri



HGS bakiyesi hakkında bilgi almak için atmanız gereken ilk adım, sisteme girerken verdiğiniz telefon numarasının aktif ve geçerli olmasıdır. Numaranızı ve bilgilerinizi kullanarak hgs, geçişler ve bakiyeler hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Cep telefonunuzu kullanarak veya internet üzerinden bilgilerinize erişebilir, bakiyenizi artırabilirsiniz.



HGS - OGS Müşteri Hizmetleri Numarası



HGS – OGS işlemleri için 0850’li bir çağrı merkezi bulunuyor. Bu çağrı merkezi aracılığıyla aboneliğiniz, yönlendirmeleriniz ve geçiş ihlalleriniz hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz; sorularınız, talepleriniz, önerileriniz ve görüşlerinizi HGS – OGS müşteri temsilcilerine aktarabilirsiniz.



Arabanızı sattığınızda, plaka üzerinde belirtilen HGS – OGS ürünlerini taşımalı veya kapatmalısınız. Bu işlem için banka veya PTT gibi şubelere gitmelisiniz. Aracınızı değiştirdiğinizde, HGS – OGS’nizi yeni aracınızın plakasına taşıyabilir ve bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Kural ihlali yaptığınızı düşünüyorsanız HGS – OGS sisteminden periyodik olarak kontrollerinizi yapabilirsiniz.



HGS - OGS Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

HGS – OGS müşteri hizmetleri numarasını arayabilir ve karşılaştığınız sorunlar hakkında gerekli bilgi ve desteği alabilirsiniz.

Bu gibi durumlarda, müşteri desteği için yedi gün ve yirmi dört saat aranabilen ve aktif olarak çalışan bir irtibat numarasına sahiptir. HGS – OGS müşteri temsilcisini arayarak, geçişin ihlali hakkında bilgi alabilir, HGS - OGS ile ilgili diğer işlemlerinizi yapabilirsiniz.



HGS – OGS Müşteri Temsilcisi telefon numarası 0850 460 60 60’dır.



HGS - OGS Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres



HGS - OGS araçlara takılan cihazlar sayesinde, ücretli yolları kullanırken durmadan geçmenizi sağlar. Sistem, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir ve halen faaliyet göstermektedir. Uygulamayı kullanmak isteyen kişiler, Türkiye'de birçok banka şubesine veya PTT şubelerine başvurabilir.



Müşteri hizmetlerini arayarak HGS ve OGS işlemlerini şu anda yapabilirsiniz. Para cezalarınız varsa, müşteri hizmetlerini arayabilir ve sorgulama işlemi yapabilirsiniz. OGS kullanıcılarının sayısı, HGS kullanıcılarından daha azdır. OGS kullanan araç sayısının az olmasının nedeni, cihazı satın almak için belirli bir peşinat ödemek zorunda olmanızdır. HGS'de hızlı erişimli bir sistem kartı alınır ve cama yapıştırılır. OGS (otomatik geçiş sistemi) cihazını herhangi bir bankadan veya PTT şubesinden talep ederek satın alabilirsiniz. Ayrıca banka hesabınıza tanımlayarak bakiyeniz azaldığında otomatik olarak bağlanan hesabınızdan para aktarılır.



Hesabınızdaki bakiye yetersiz ise size bir uyarı verir ve hesabınız yeterli bakiyeye ulaştığında otomatik olarak hesabınızdan çeker.



HGS - OGS Hakkında



HGS - OGS köprüler ve ücretli yollarda kullanılan bir sistemdir. Genellikle bir aracın ön camına yerleştirilmiş olan HGS - OGS ürünleri, köprüler ve otoyollar üzerinden geçtiğiniz taktirde ücreti bakiyenizden otomatik olarak düşer. HGS - OGS'de araçlar 5 ayrı sınıfa ayrılır ve geçiş sırasında değerlendirme bu sınıfa göre yapılır.



2012 yılında faaliyete geçen HGS (Hızlı Geçiş Sistemi), aslında 2000'li yılların başında hayatımıza giren OGS'nin yerini almak üzere geliştirilmiştir. OGS'den farklı olarak HGS araç sınıfları 6'ya bölünmüştür. OGS'ye göre, araç geçişlerini çok daha hızlı algılayan HGS'nin ilk açıklaması OGS'nin tamamen iptal edileceği ve tüm sistemin yakında HGS'ye devredileceği olmuştur.