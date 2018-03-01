HGS nereden ve nasıl alınır? 2018 HGS ücretleri

Türkiye'deki milyonlarca motorlu taşıt sahibi kişinin kullandığı ve sürücülere birçok kolaylık sağlayan HGS hakkında araç sürücülerinin aklında bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin başında ise “HGS nasıl ve nereden alınır?” geliyor. HGS başvurusu yapmak isteyen sürücüler başvuru öncesinde bu konuda bilgi sahibi olmak için araştırma yapıyor. İşte HGS hakkında sürücülerin tüm merak ettiği sorular ve cevapları…

HGS NEDİR?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması hayatımıza yeni giren teknoloji ürünlerinden biridir. Trafikte özel araç kullanımının artmasıyla paralı köprü ve otoyollarda ki gişelerde parayla geçme sistemi ihtiyaca cevap veremez oldu. İlk olarak hayatımıza Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) girdi. Bunlarda artık ihtiyacı karşılayamaz hale geldiğinde ise 2012 yılında HGS'ye geçiş yapılmaya karar verildi.

HGS NEREDEN ALINIR?

HGS'ler PTT'den ve bankalardan temin edilebilir. PTT, HGS'yi ücretli verirken, bankalar mevduat sahibi ya da kredi kartı olanlara herhangi bir ücret talep etmeden veriyor.



HGS NASIL ALINIR?

1- Aracınızın üzerinde daha önceden bir HGS’nin tanımlı olup olmadığını öğrenmelisiniz. Bu konuda E-Devlet üzerinden araç plakanızı aratabilirsiniz.

2-Ayrıca TC kimlik numaranızı da oraya yazmanız gerekiyor.

3-HGS kartını Türkiye’de bulunan tüm PTT şubelerinden ve Kara yollarının otoban gişelerinin yanında bulunan şubelerinden rahatlıkla temin edebilirsiniz. HGS almak için PTT şubesine gittiğinizde bazı evrakların hazır bulunması gerekiyor.

4-Bunun için herhangi bir yere giderek başvuru yapmanıza gerek yok. Sürekli yanımızda taşıdığımız Kimliğimizin fotokopisi ve araç ruhsatınız ile birlikte PTT şubesine gitmelisiniz.

5-PTT şubesine gittiğinizde gişede bulunan çalışana HGS almak istediğinizi belirtmelisiniz. Sizden gerekli olan evrakları isteyecektir. Evraklarınızı verdikten sonra sizden kart alım ücreti olarak 5 TL tahsil edilecektir.

İlk HGS uygulamasının hayata geçmesi ile birlikte mecburi olarak belirli bir limitte yükleme yapmanız talep ediliyordu.

Şu an o uygulamadan vazgeçilmiş durumda. İlk uygulama amacı kaçak geçişlerin önüne geçmekti ancak yazılan cezalardan tahsil edilen tutarların yüksek olması nedeniyle bu ödeme kişinin kendisine bırakıldı. Artık sadece kart ücreti vererek HGS’ye sahip olabiliyorsunuz. Aracınızda HGS olmadan herhangi bir gişeden geçtikten sonra ceza ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

HGS bakiye sorgulama işlemi bir çok farklı resmi kanaldan yapılabiliyor. Bunlar; e-Devlet, PTT, telefon ve bankalar ile yapılabilir. Araç sahipleri HGS kartları için en çok tercih ettikleri seçenek olarak e-devlet'i görüyor. PTT ile HGS bakiye sorgulama; PTT resmi internet sitesinden yapılır. İnternet sitesine giriş yapıldıktan sonra, ‘’HGS bakiye sorgulama’’ bağlantısından, istenen bilgiler yazılarak sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Telefon ile HGS bakiye sorgulaması; 444 1 778 ya da 0580 460 60 60 numaralı telefonlardan yapılabilir.

E DEVLET ÜZERİNDEN BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

HGS CEZASI NASIL SORGULANIR?

HGS bakiyesi olmadan, ihlalli geçiş yapan sürücülere ceza kesilir. Kesilen cezalar E-Devlet sisteminden ve PTT resmi internet sitesinden sorgulanabilir. PTT ile HGS geçiş ihlali sorgulaması için PTT internet sitesine girilir. Ardından ‘’Geçiş İhlali Sorgula’’ bağlantısı kullanılarak ceza sorgulanabilir.

E-Devlet sistemi ile HGS ceza sorgulaması yapmak için ise sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısı açılmalıdır. PTT Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Hızlı Geçiş İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile ceza sorgulaması yapılabilir.

HGS cezası bulunan sürücüler, ödemelerini banka şubelerinden, internet şubelerinden ve mobil uygulamalarından yapabilirler.

HGS KARTI/ETİKETİ FARKLI ARAÇLARDA KULLANILABİLİR Mİ?

HGS, plakaya tanımlı tek hesap üzerinden ücretlendirme yapar. Bu nedenle de kartın/etiketin farklı araçlarda kullanılmasına izin verilmez. Aracını satan sürücüler ise PTT şubelerinden HGS kartlarını iptal ettirmelidir. İptal ettirilen kartta bulunan bakiyeler daha sonra yeni karta aktarılabilir.

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

HGS İHLAL SORGULAMA

Hızlı Geçiş Sistemi ile birlikte trafikte büyük bir sorun haline gelen ve trafikteki yoğunluğun en temel ve en önemli kaynaklarından birisi haline gelen OGS ve KGS gibi ücretli geçiş sistemlerinde araç sürücülerinin araçlarını durdurarak, kart okutma çilesinden tamamen kurtulabilmelerine ve trafiğin önemli ölçüde rahatlaması sağlanıyor.

İnternet üzerinde HGS bakiye sorgulama işlemleri son derece pratik bir şekilde yapılabilirken, öncelikle sisteme üye olunması gereklilik arz ediyor. Vatandaş PTT HGS Müşteri Hizmetleri web sayfasında yer alan üye girişi kısmındaki ‘yeni üye’ seçeneği ile üyelik ekranına ulaşabiliyor.