HGS geçiş bilgileri ve bakiye sorgulama ekranı
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile köprü ve otoyollarda yaptıkları geçiş ihlallerini merak eden araç sahipleri, borç durumlarını internet üzerinden görüntülemek istiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sunduğu imkan aracılığıyla ihlal durumunda ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek olan sürücüler, tarih ve saat bilgisini de öğrenebilecek. İşte, sadece plaka ile sorgulayabileceğiniz HGS bakiye ve geçiş bilgileri
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Yolu geçiş ihlallerini tek bir sistem üzerinden sorgulayabilecek olan vatandaşlar, HGS geçiş bilgilerini yalnızca plaka bilgileri ile öğrenebilecek. İşte, bakiye sorgulama ekranı hakkında bazı bilgiler
HGS SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kullanılan yola giriş ve çıkış istasyonunun görüntülenebileceği ekranda, çıkış tarihi ve ihlal durumu varsa son ödeme tarihi bilgisi de edinilebilinecek.
SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KGM işletimindeki otoyollar ve köprüler ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden (ihlalli) geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine geçiş ücretinin 4 (dört) katı tutarında idarî para cezası verilir. Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ihlalli geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde (15. gün resmi tatil ise takip eden ilk iş gününe kadar) yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere idari para cezası uygulanmamaktadır.
Geçiş ücretinin cezasız son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda düzenlenen İdari para cezası tebliğ edilmeden önce ve tebliğ edildikten sonraki 15 gün boyunca %25 peşin ödeme indirimli olarak uygulanacaktır. Bu uygulama, Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilen Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu projeleri için geçerli değildir.
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