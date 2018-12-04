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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

HGS cezası nasıl sorgulanır? HGS bakiye sorgulama işlemi

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HGS cezası nasıl sorgulanır? HGS bakiye sorgulama işlemi

Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi hakkında pek çok detay merak ediliyor. HGS kartlarında yeterli bakiye olup olmadığını merak eden araç sahipleri, HGS bakiye sorgulama işlemini nasıl yapacaklarını internette araştırıyor. Bunun yanında HGS cezasının nasıl sorgulanacağı da sürücüler tarafından merak ediliyor.

Karayolları ve PTT genel müdürlüklerince hazırlanarak 17 Eylül 2012'den itibaren kullanılmaya başlanan HGS, gişelerden durmaksızın geçmeye imkan sağlıyor. Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS'de abone sayısı 11,27 milyonu geçti. İşte, HGS hakkında tüm merak edilenler...

HGS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

HGS etiketi kullanan araçların otoyol şeritlerine giriş ve çıkış verilerine göre ödemeleri gereken ücret hesaplanarak, müşterinin HGS'ye bağlı hesabından tahsil ediliyor.

HGS etiketi bulunan ancak sistem tarafından algılanmayan araçlarda ise görevliler, plakadan araçların HGS etiketlerinin olup olmadığını kontrol ederek, geçiş ücretlerini hesaplarından düşüyor. OGS ise araç içine yerleştirilen elektronik bir cihaz sayesinde köprü ve otoyollardan duraksamadan geçmeyi sağlıyor.

Otoyola girişine müsaade edilen her türlü araç sınıfı OGS ve HGS etiketini kullanabiliyor. Ülke genelinde 172 OGS giriş ve 190 OGS çıkış, 184 HGS giriş ve 217 HGS çıkış gişesi işletmeye açık bulunuyor. HGS'nin hizmete girdiği günden ocak ayı sonuna kadar 1,96 milyon OGS, 11,27 milyon da HGS abone sayısına ulaşıldı.

HGS BAKİYESİ NASIL SORGULANIR?

Araç sahipleri, otoyol ve köprülerden daha hızlı ve kolay geçiş gibi avantajları olan HGS kartlarındaki bakiyeleri çeşitli yöntemlerle sorgulayabilir. Sürücülerin sorgulama yapabileceği yerler ise; Banka şubeleri, PTT şubeleri ve e -Devlet uygulaması. Ayrıca telefonla da bakiye sorgulama uygulaması mevcut.

Bakiye sorgulamadan en çok tercih edilen yöntem e -Devlet aracılığı ile sorgulama. e -Devlet ile sorgulama "turkiye.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. e-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısında bulunan PTT Genel Müdürlüğü menüsünü açarak, açılan menüden "HGS Bakiye Sorgulama" seçeneğini kullanarak bakiye sorgulaması yapabilirsiniz. PTT ile HGS bakiye sorgulaması ise; ptt.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Sitede bulunan "HGS Bakiye Sorgulama" bağlantısından HGS bakiyesini görebilirsiniz.

En çok tercih edilen bir başka yöntem ise telefonla HGS bakiyesi öğrenme. Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemi; 444 1 778 veya 0580 460 60 60 numaralı telefonlar aranarak yapılabilir. Araç sürücüleri ayrıca, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak, HGS bakiyelerini sorgulayabilir.

HGS KARTINA BAKİYE NASIL YÜKLENİR?

Araç sürücülerinin HGS kartında devamlı olarak bakiye bulunmalı, aksi takdirde artında bakiye olmadan geçiş yapanlara ceza kesiliyor. Kartlara bakiye yüklemesi ise PTT şubelerinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabilir. HGS kartınız aldığınız bankaya giderek ya da o bankanın internet şubesi veya mobil şubesini kullanarak bakiye yüklemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca HGS bakiye yükleme işlemi için PTT’nin e PTT AVM hizmetinden yararlanabilirsiniz.

HGS CEZASI NASIL SORGULANIR?

HGS bakiyesi olmadan, ihlali geçiş yapan sürücülere ceza kesilir. Kesilen cezalar E-Devlet sisteminden ve PTT resmi internet sitesinden sorgulanabilir. PTT ile HGS geçiş ihlali sorgulaması için PTT internet sitesine girilir. Ardından ‘’Geçiş İhlali Sorgula’’ bağlantısı kullanılarak ceza sorgulanabilir.

E-Devlet sistemi ile HGS ceza sorgulaması yapmak için ise sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısı açılmalıdır. PTT Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Hızlı Geçiş İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile ceza sorgulaması yapılabilir. HGS cezası bulunan sürücüler, ödemelerini banka şubelerinden, internet şubelerinden ve mobil uygulamalarından yapabilirler.

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