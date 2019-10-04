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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

HGS borç sorgulama işlemi nasıl yapılır? HGS bakiyesi nasıl öğrenilir?

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HGS borç sorgulama işlemi nasıl yapılır? HGS bakiyesi nasıl öğrenilir?

Araç sahipleri HGS bakiye bilgilerini ve varsa ceza ödemelerini internetten nasıl yapmaları gerektiğini öğrenmek istiyorlar. HGS ile ilgili bir çok işlem hem bankaların online şubeleri tarafından hem de https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/ adresinden yapılabiliyor. Peki HGS borç bakiyesi öğrenmek için hangi adım izlenmeli.. İşte HGS işlemleri hakkında detaylı bilgiler.

HGS ceza sorgulama ekranı aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı yollar, Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda meydana gelen ihlalli geçişler görüntülenebiliyor.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile köprü ve otoyollarda yaptıkları geçiş ihlallerini merak eden araç sahipleri, borç durumlarını internet üzerinden görüntülemek istiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sunduğu imkan aracılığıyla ihlal durumunda ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek olan sürücüler, tarih ve saat bilgisini de öğrenebilecek. İşte, sadece plaka ile sorgulayabileceğiniz HGS bakiye ve geçiş bilgileri

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Yolu geçiş ihlallerini tek bir sistem üzerinden sorgulayabilecek olan vatandaşlar, HGS geçiş bilgilerini yalnızca plaka bilgileri ile öğrenebilecek. 

PLAKADAN CEZA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ARACILIĞIYLA PLAKADAN CEZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı...http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “GirişYap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Doğrulama Sistemi... Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemi... Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

4) Kullanmanız gereken hizmetin adı “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-cezasorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Site içi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kurumlar bağlantısını kullanarak hizmeti sunan kurumun sayfasına erişebilirsiniz. Kurumun sayfasında “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısına tıkladığınızda hizmete ulaşabilirsiniz.

5) Son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılmış trafik cezası yoksa hizmet sayfasında “Son bir yıl içerisinde adınıza kayıtlı araç plakasına yazılan herhangi bir ceza bulunamadı.” açıklaması görüntülenecektir.

HGS borç sorgulama işlemi nasıl yapılır HGS bakiyesi nasıl öğrenilir

6) Son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılan trafik cezası varsa Ceza Bilgileri tablosunda;
- T.C. Kimlik Numarası
- Aracın Plakası
- Cezanın Düzenlendiği İl
- Cezanın Düzenlendiği İlçe
- Ceza Tarihi
- Ceza Saati
- Ceza Tutarı (TL)
bilgileri görüntülenecektir. Tablodaki İşlem alanında yer alan “Detay” düğmesini kullanarak, trafik cezanızın detaylı bilgilerine erişebilirsiniz.

HGS borç sorgulama işlemi nasıl yapılır HGS bakiyesi nasıl öğrenilir

7) Ceza bilgilerinin görüntülendiği tabloda “Detay” düğmesini kullanarak, Ceza Detay Bilgileri başlığı altında;
- T.C. Kimlik Numarası
- Aracın Plakası
- Tutanak Seri Sıra No
- Ceza Tutarı (TL)
- Cezanın Düzenlendiği İl
- Cezanın Düzenlendiği İlçe
- Cezanın Düzenlendiği Yer
- Ceza Tarihi
- Ceza Saati
- Ceza Maddeleri
bilgilerine erişebilirsiniz. Ekranda yer alan “Yazdır” düğmesini kullanarak sayfayı yazdırabilirsiniz.

HGS borç sorgulama işlemi nasıl yapılır HGS bakiyesi nasıl öğrenilir

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