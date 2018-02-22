HGS bakiye sorgulama – HGS bakiyesi nasıl öğrenilir?

Türkiye'deki milyonlarca motorlu taşıt sahibi kişinin kullandığı ve sürücülere birçok kolaylık sağlayan HGS hakkında araç sürücülerinin aklında bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin başında ise HGS bakiye sorgulama geliyor. HGS kartlarının bakiyesini merak eden sürücüler bu konuda bilgi sahibi olmak için araştırma yapıyor. Peki HGS bakiyesi nasıl sorgulanır? HGS bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

HGS BAKİYESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Araç sahipleri, otoyol ve köprülerden daha hızlı ve kolay geçiş gibi avantajları olan HGS kartlarındaki bakiyeleri çeşitli yöntemlerle sorgulayabilir. Sürücülerin sorgulama yapabileceği yerler ise; Banka şubeleri, PTT şubeleri ve e -Devlet uygulaması. Ayrıca telefonla da bakiye sorgulama uygulaması mevcut.

Bakiye sorgulamadan en çok tercih edilen yöntem e -Devlet aracılığı ile sorgulama. e -Devlet ile sorgulama "turkiye.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. e-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısında bulunan PTT Genel Müdürlüğü menüsünü açarak, açılan menüden "HGS Bakiye Sorgulama" seçeneğini kullanarak bakiye sorgulaması yapabilirsiniz. PTT ile HGS bakiye sorgulaması ise; ptt.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Sitede bulunan "HGS Bakiye Sorgulama" bağlantısından HGS bakiyesini görebilirsiniz.

En çok tercih edilen bir başka yöntem ise telefonla HGS bakiyesi öğrenme. Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemi; 444 1 778 veya 0580 460 60 60 numaralı telefonlar aranarak yapılabilir. Araç sürücüleri ayrıca, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak, HGS bakiyelerini sorgulayabilir.

HGS KARTINA BAKİYE NASIL YÜKLENİR?

Araç sürücülerinin HGS kartında devamlı olarak bakiye bulunmalı, aksi takdirde artında bakiye olmadan geçiş yapanlara ceza kesiliyor. Kartlara bakiye yüklemesi ise PTT şubelerinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabilir. HGS kartınız aldığınız bankaya giderek ya da o bankanın internet şubesi veya mobil şubesini kullanarak bakiye yüklemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca HGS bakiye yükleme işlemi için PTT’nin e PTT AVM hizmetinden yararlanabilirsiniz.

HGS CEZASI NASIL SORGULANIR?

HGS bakiyesi olmadan, ihlali geçiş yapan sürücülere ceza kesilir. Kesilen cezalar E-Devlet sisteminden ve PTT resmi internet sitesinden sorgulanabilir. PTT ile HGS geçiş ihlali sorgulaması için PTT internet sitesine girilir. Ardından ‘’Geçiş İhlali Sorgula’’ bağlantısı kullanılarak ceza sorgulanabilir.

E-Devlet sistemi ile HGS ceza sorgulaması yapmak için ise sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısı açılmalıdır. PTT Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Hızlı Geçiş İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile ceza sorgulaması yapılabilir. HGS cezası bulunan sürücüler, ödemelerini banka şubelerinden, internet şubelerinden ve mobil uygulamalarından yapabilirler.