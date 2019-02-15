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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selda Hatun TAN/DHA
15.02.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isterken yakalandı

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Heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isterken yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isteyen İ.K., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince'ye bağlı Çenedağ Mahallesi'nde oturan İ.K.'nin evinde sakladığı ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak istediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İ.K.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada; 90 santimetre uzunluğundaki sütunun üzerinde, birbirine sarılan kadın ve erkek figürlü heykel ele geçirildi. İ.K., gözaltına alınırken, heykele de el koyuldu. Heykelin, Müze Müdürlüğü yetkililerince inceleneceği belirtildi.

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