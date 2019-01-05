Heyetten FETÖ’ye 230 soru
FETÖ soruşturması ve iade dosyası için yapılan ön soruşturma kapsamında Türkiye’ye gelen ABD heyetinin, 15 Temmuz darbe girişimi davalarının gizli tanıkları ‘Şapka’ ve ‘Kuzgun’ ile FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’a yaklaşık 230 soru yönelttiği belirtildi.
ABD’nin FETÖ’ye yönelik sürdürdüğü soruşturma ile Türkiye’nin FETÖ yöneticilerinin iade taleplerine ilişkin sürdürülen ön soruşturma kapsamında New York Doğu Bölgesi Savcısı, Washington Savcısı, ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, FBI Bilişim Uzmanı, FBI temsilcisi, ABD Büyükelçiliği Hukuk Temsilcisi ve yardımcısının bulunduğu 7 kişilik heyet önceki gün Ankara’ya gelerek temaslarda bulundu.
‘CEMAAT ABİSİ’ NE DEMEK
Heyet, Türkiye’deki temaslarına darbe davalarının gizli tanıkları olan ‘Şapka’ kod adlı eski albay Hakan Bıyık ve ‘Kuzgun’ kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ile FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’ı ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla bizzat dinlemek istedi. Bu amaçla heyetin ilk adresi Ankara Adliyesi oldu.
Heyete önce Başsavcı vekili Ramazan Dinç, Akıncı Üssü iddianamesini referans alarak brifing verdi. Bilgilendirmenin ardından üç ismin dinlenilmesi için önceden hazırlanan duruşma salonuna geçildi. ‘Şapka’ ve ‘Kuzgun’ kod adlı gizli tanıklar İzmir’de bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı. Ardından FETÖ’nün sivil imamlarından olan ve Adil Öksüz’le birlikte darbe talimatı almak için ABD’ye gittiği belirlenen Kemal Batmaz duruşma salonuna alınarak dinlendi. ABD heyetinin hazırladığı soruları, Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ramazan Dinç ve Cumhuriyet Savcısı Ali Alper yöneltti. Sanıkların, sorulara verdikleri yanıtlar doğrultusunda heyetteki isimlerin yeni sorular sormalarına da izin verildi.
‘Şapka’ kod adlı Bıyık’ın örgüt üyeliğine ilişkin ayrıntıları anlatırken, ‘cemaat abisi’ ve ‘kod adı kullandıklarını’ belirtmesi üzerine heyet, “Madem dini bir yapıysanız ve dini sohbetler yapmak üzere toplanıyorsanız, neden kod adı kullanıyorsunuz”, “Cemaat abisi ne demektir, görevleri nedir” gibi sorular sordu. Heyet duruşma salonunda bizzat dinlediği Batmaz’a ise “15 Temmuz gecesi neredeydiniz”, “Fetullah Gülen’i tanıyor musunuz”, “15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Adil Öksüz ile ABD’ye giderek Gülen ile görüştünüz mü” gibi sorular yöneltti. Heyet üç sanığa yaklaşık 230 soru sordu.
İMAJ KAYITLARI VERİLDİ
15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezlerden biri olan Akıncı Hava Üssü’nün yakınlarındaki arazide Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’e ait olduğu belirlenen iki telefon bulunmuştu. Daha önce savcılık, bu telefonlardan imaj alarak hazırladığı raporu, FETÖ yöneticilerinin iadesine ilişkin dosyaya koymuştu. Heyetin ziyareti sırasında salonda hazır edilen polisler, iki telefonun imajlarını yeniden aldı ve kopyasını ABD’li heyete verdi. Savcılık yetkilileri, üç sanığın bizzat dinlenilmesi ve iki telefonun imajlarının alınmasının ABD yargısının ‘yerindelik ilkesinin’ gereği olduğunu bildirdiler.
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