Heyet bu kez Oslo'da

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’nin Akil İnsanlar Heyeti’nden Kadir İnanır, Kezban Hatemi, Oral Çalışlar, Tarık Çelenk, Öztürk Türkdoğan, Vahap Çoşkun, Mehmet Emin Ekmen, Fuat Keyman, Nihal Bengisu Karaca ve Fazıl Hüsnü Erdem

katıldı.



Toplantının konuşmacıları arasında Güney Afrika eski devlet bakanı ve barış sürecinin başmüzakerecisi Roelf Meyer ve Filipinler Devlet Başkanı eski başdanışmanı ve eski bakan Teresita Quintos-Deles var.

DPI’ın son 7 senedir gerçekleştirdiği bu toplantılar serisi ve karşılaştırmalı çalışma ziyaretlerinin amacı;Kolombiya, Filipinler ve Güney Afrika süreçlerine ve yaşadıkları zor dönemlere odaklanarak ders çıkarmak.











