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    Heyet bu kez Oslo'da

    Hürriyet Haber
    25.05.2018 - 21:07 | Son Güncelleme:

    Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün Akil İnsanlar Heyeti’nden bir grupla ‘Zor Zamanlarda Kapsayıcı bir Diyaloğu Güçlendirmek’ başlığı altında gerçekleştirdiği toplantılar serisi devam ediyor.

    Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’nin Akil İnsanlar Heyeti’nden Kadir İnanır, Kezban Hatemi, Oral Çalışlar, Tarık Çelenk, Öztürk Türkdoğan, Vahap Çoşkun, Mehmet Emin Ekmen, Fuat Keyman, Nihal Bengisu Karaca ve Fazıl Hüsnü Erdem
    katıldı.

    Toplantının konuşmacıları arasında Güney Afrika eski devlet bakanı ve barış sürecinin başmüzakerecisi Roelf Meyer ve Filipinler Devlet Başkanı eski başdanışmanı ve eski bakan Teresita Quintos-Deles var.

    DPI’ın son 7 senedir gerçekleştirdiği bu toplantılar serisi ve karşılaştırmalı çalışma ziyaretlerinin amacı;Kolombiya, Filipinler ve Güney Afrika süreçlerine ve yaşadıkları zor dönemlere odaklanarak ders çıkarmak.

    Heyet bu kez Osloda
    Heyet bu kez Osloda


    Etiketler: gündem
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