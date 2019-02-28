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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR- Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA)
28.02.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Heyelandan kapanan yoldaki çalışmada bu kez de dev kayalar düştü

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Heyelandan kapanan yoldaki çalışmada bu kez de dev kayalar düştü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda Komilo köyünün yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışması sırasında yola düşen dev kayalar, korku dolu anlar yaşattı. Olay, kameraya yansıdı.

Çamlıhemşin'de geçen salı günü günü yamaçtan kopan dev toprak kütlesi Komilo köyü yolunu ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlar köyde mahsur kaldı. Öğrencilerin de okula gidemediği köyde, heyelan sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin iş makineleri ile çalışma yürüttüğü sırada bu kez de yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayalar, ağaçları devirdi. Çevredekileri korkutan heyelan anı kameraya yansıdı.

Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, köyün ana yolunun heyelan sonucu kapandığını belirterek, "Köyün başka bir bağlantısı yok. Ana yolu burası. Yaklaşık 200 kamyondan fazla toprak var. Öğrenciler 3 gündür okula gitmiyor. Acil ihtiyaçları olanlar eski patika yolları kullanıyor. Bazen hastalarımız oluyor. O konuda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Heyelandan kapanan yoldaki çalışmada bu kez de dev kayalar düştü

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