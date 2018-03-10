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    Heyelan istinat duvarını yıktı hayvanlar telef oldu

    İHA
    10.03.2018 - 09:31 | Son Güncelleme:

    Erzincan’ın Tercan İlçesi Gevenlik Köyü’nde istinat duvarının heyelan sonucu çökmesiyle bir koyun ve kuzusu telef oldu.

    Erzincan’da önceki gün etkili olan yağış Erzincan’ın Tercan İlçesi Gevenlik Köyü’nde istinat duvarının çökmesine neden oldu. Duvarın çökmesi ile duvarın dibinde yağmurdan korunmaya çalışan koyun ve kuzusu telef oldu. İstinat duvarının büyüklüğünden dolayı telef olan koyun ve kuzusu enkazın altından çıkarılamadı.

    Heyelan istinat duvarını yıktı hayvanlar telef oldu

    Meydana gelen olay ile ilgili konuşan sürü sahibi; “Sağanak yağıştan dolayı istinat duvarımız çöktü. Duvarın çökmesi ile bir koyun ve kuzusu duvarın altında kaldı, hayvanlar telef oldu. Duvarın ağırlığından ve büyüklüğünden dolayı hayvanları duvarın altından çıkaramadık” diye konuştu.

    Etiketler: Gevenlik Köyü , Gevenlik Köyü yıkım , duvar yıkımı , gündem
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