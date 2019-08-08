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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)
08.08.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

Heyecanlı bekleyiş... 'Hayatta hiç şanslı olmadım ama...'

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Heyecanlı bekleyiş... 'Hayatta hiç şanslı olmadım ama...'

TOPLU Konut İdaresi’nin Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapacağı 300 konutun hak sahipleri kura çekilişiyle belirlendi. Kuradan isimleri çıkanlar ev sahibi olacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gebze Kirazpınar Toplu Konut Projesi’nin hak sahiplerini belirlemek için Gebze Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. 150 adet 2 artı 1 proje için 6 bin 71, 150 adet 3 artı 1 proje için ise 6 bin 83 başvuru oldu. Kura çekilişi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Salonda koltuklar dolunca, vatandaşlar sahaya oturdu.

"SEVDİKLERİMLE SEVİNCİMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Yapılan hak belirleme kura çekiminde daire almaya hak kazanan Fatih Bozkurt, "Çok mutluyum. Beklemiyorduk. Şansımız binde birdi. Çıktığı için çok mutluyum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Cümleler boğazıma düğümlendi bir an önce sevdiklerimle buluşmak istiyorum. Çok şanslıydım. Gerçi hayatta hiç şanslı olmadım ama ilk defa böyle şans yüzüme güldü. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

SEVİNÇTEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kura çekimi sırasında heyecandan gözyaşlarını tutamayan Nebahat Koçak ise, "Şuan çok heyecanlıyım. Bugün TOKİ için iş yerinden izin aldım. Çok mutluyum. 12 yıldır kiracıyım" derken, Zeynep Çınar isimli vatandaş ise, "4 yıldır kiracıyım. Bugüne kadar hiçbir sayısal şansım olduğuna inanmıyorum. Bunun Allah tarafından verilen bir nasip olduğunu düşünüyorum. Nasibe şükürler olsun. Şuan çok karışık hissediyorum. İşten gelirken herkes çıkacak dedi. Ben öylesine geldim. Devletimize güzel bir hizmet sunduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.

 

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