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    Afrin'de son dakika... 8'i birden düştü... Kaçıyorlar

    Hasan KIRMIZITAŞ (DHA)- (İHA)
    14.03.2018 - 14:39 | Son Güncelleme:

    TSK ve ÖSO, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi. Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonda bölgeden kaçan terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından Heval Baz'ın teröristlerden temizlenen Kefer Cenne ve Şiran bölgelerinin sözde askeri kanat komutanları A.Z. ve T.K'yi sorgulayıp korumalarına infaz ettirdiği ortaya çıktı.

    Afrin'deki harekat kapsamında Kilis ve Hatay sınırından Suriye’ye geçen TSK birlikleri, Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte birbiri ardına Afrin kırsalındaki köyleri terör örgütlerinden arındırdı.

    Harekatın 50‘nci gününde ise TSK ve ÖSO güçleri 200’ü aşkın köy ve stratejik noktayı terörden temizledikten sonra hedeflenen Afrin’i gören hakim noktalara ulaştı.

    ELİ TETİKTE BEKLİYORLAR

    Kuzey, batı ve güneyden olmak üzere 3 ayrı noktadan ilerleyen TSK güçleri, Afrin’i gören hakim tepelere ulaştıktan sonra burada üslenmeye başladı. Çevresindeki köyleri de terörden arındıran TSK birlikleri, Afrin’i gören hakim noktalara zırhlı birlikleri ile üs kurdu. İş makineleri ile yapılan düzenlemenin ardından buraya konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları Afrin’e çevrildi. Afrin’i gören tepelerdeki siperlere yerleştirilen zırhlı birliklerin yanı sıra TSK’nın özel kuvvetleri ile meskun mahal operasyonuna katılacak birliklerin özel kuvvetleri de aynı bölgede konuşlandı. Afrin’i havadan ve karadan saniye saniye izleyen TSK birlikleri, olası saldırı girişimine karşı da bölgede eli tetikte görev yapıyor.

    Afrinde son dakika... 8i birden düştü... Kaçıyorlar

    PKK İKİ SÖZDE KOMUTANINI İNFAZ ETTİ

    Öte yandan Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonda bölgeden kaçan terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından Heval Baz'ın teröristlerden temizlenen Kefer Cenne ve Şiran bölgelerinin sözde askeri kanat komutanları A.Z. ve T.K'yi sorgulayıp korumalarına infaz ettirdiği ortaya çıktı. Zeytin Dalı operasyonu kapsamında ele geçirilen Kefer Cenne köyünde PKK/PYD’nin büyük bir eğitim kampı olduğu, burada Suriye’deki tüm militanların eğitildiği, özellikle örgütün bu bölgeyi kaybetmemek için özel yetiştirilmiş militanlarla savaştığı ancak 300’e yakınının etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Sözde iki askeri kanat sorumlusu komutanın çatışmada stratejik hata yapıldığı gerekçesiyle infaz edildiği öğrenildi. 19 Şubat’ta Murat Karayılan'ın Kefer Cenne'ye geldiği ve bölgedeki sözde sorumluları toplayarak, “Türkiye daha fazla ilerleyemeyecek” şeklinde konuşma yaptığı ileri sürülmüştü.

    TSK birlikleri Afrin tepelerindeTSK ve ÖSO, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi. Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonda bölgeden kaçan terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından Heval Baz'ın teröristlerden temizlenen Kefer Cenne ve Şiran bölgelerinin sözde askeri kanat komutanları A.Z. ve T.K'yi sorgulayıp korumalarına infaz ettirdiği ortaya çıktı. TÜRK Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri ve özel kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen Suriye?nin Afrin kentini gören hakim tepelerde oluşturulan üslere konuşlandı.
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    Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı , Zeytin Dalı Harekatı , gündem
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