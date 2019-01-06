HeyecanlÄ± anlar... Heyelan aracÄ± yuttu
AdÄ±yaman'Ä±n Sincik ilÃ§esinde, etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ heyelana yol aÃ§tÄ±. Heyelanda park halindeki bir otomobil, toprak ve kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±.Â
Ä°lÃ§ede etkili olan saÄŸanak nedeniyle SakÄ±z kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana heyelanda, Sincik-Malatya kara yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.
ARACI YUTTU
SaÄŸanak sonrasÄ± meydana gelen heyelanda park halindeki bir otomobil, toprak ve kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±.Â
Heyelan anÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan cep telefonlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenirken, HacÄ± Kâ€™ye ait park halindeki bir otomobil ise kayan toprak ve kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Ã–len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olayda karayolu trafiÄŸe kapanÄ±rken, kopan kaya parÃ§alarÄ± SÄ±rÄ±mtaÅŸ HES BarajÄ±'na dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
ULAÅžIMA AÃ‡ILDI
Durumun bildirilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen KarayollarÄ± ekipleri, yaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda yolu aÃ§tÄ±.
YÃ¼ksek kesimlerde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã§ok sayÄ±da kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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