'Heyecan olsun' diye yaptÄ±, bu hale geldi
BALIKESÄ°Râ€™in BandÄ±rma ilÃ§esinde 2 Ã§ocuÄŸun kÃ¶prÃ¼de yÃ¼k treninin vagonlarÄ±na atlamasÄ± sonucu meydana gelen kazada, Ã§ocuklardan Birhat ElitaÅŸ (13) yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na kapÄ±larak aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, hafif yaralanan Deniz Ã‡akmak (14) ise polis ekipleri tarafÄ±ndan evinde bulundu. ElitaÅŸ, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Kocaeli Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi.
DÃ¼n saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda Sunullah Mahallesiâ€™nde bulunan Ã‡amaÅŸÄ±r Deresi Ã¼zerindeki kÃ¶prÃ¼de meydana gelen olayÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ki arkadaÅŸÄ±n oyun oynamak amacÄ±yla kÃ¶prÃ¼ye gittiÄŸi ve 'heyecan olsun' diye kÃ¶prÃ¼den yÃ¼k treninin Ã¼stÃ¼ne atladÄ±klarÄ±, atlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± video Ã§ekerek internete yÃ¼kleyecekleri Ã¶ÄŸrenildi.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re; ilk olarak kÃ¶prÃ¼den trene atlayan Ã§ocuklar kÄ±sa bir sÃ¼re vagonun Ã¼zerinde seyahat etti. Ancak daha sonra tren yolu Ã¼zerinde bulunan yÃ¼ksek gerilim hattÄ±nda patlama olduÄŸu duyuldu ve iki Ã§ocuk bu patlama ile farklÄ± noktalara savruldu. Ã‡evreden geÃ§en bir vatandaÅŸ olayÄ± gÃ¶rerek Birhat ElitaÅŸ'Ä± kendi Ã§abalarÄ±yla hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Deniz Ã‡akmak ise olayÄ±n ardÄ±ndan evine gitti. Birhat ElitaÅŸâ€™Ä±n olay sÄ±rasÄ±nda Deniz Ã‡akmakâ€™Ä±n da yanÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶ylemesi Ã¼zerine polis, demiryolu boyunca ve Ã§evresindeki Ã§alÄ±lÄ±k alanda el feneriyle arama yaptÄ±. Aramalardan sonuÃ§ alÄ±namayÄ±nca ElitaÅŸ'tan arkadaÅŸÄ±nÄ±n oturduÄŸu evin adresi Ã¶ÄŸrenildi. 17 EylÃ¼l Mahallesi'ndeki evine giden polis, Deniz Ã‡akmak'Ä± hafif yaralÄ± olarak buldu. Devlet Hastanesi'ne getirilen Deniz Ã‡akmak yapÄ±lan tedavi ve tetkiklerin ardÄ±ndan taburcu edildi.
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