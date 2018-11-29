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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

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Gündem
Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (BalÄ±kesir), (DHA) 
29.11.2018 - 14:46, Son GÃ¼ncelleme:

'Heyecan olsun' diye yaptÄ±, bu hale geldi

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'Heyecan olsun' diye yaptÄ±, bu hale geldi

BALIKESÄ°Râ€™in BandÄ±rma ilÃ§esinde 2 Ã§ocuÄŸun kÃ¶prÃ¼de yÃ¼k treninin vagonlarÄ±na atlamasÄ± sonucu meydana gelen kazada, Ã§ocuklardan Birhat ElitaÅŸ (13) yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na kapÄ±larak aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, hafif yaralanan Deniz Ã‡akmak (14) ise polis ekipleri tarafÄ±ndan evinde bulundu. ElitaÅŸ, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Kocaeli Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi.

DÃ¼n saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda Sunullah Mahallesiâ€™nde bulunan Ã‡amaÅŸÄ±r Deresi Ã¼zerindeki kÃ¶prÃ¼de meydana gelen olayÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ki arkadaÅŸÄ±n oyun oynamak amacÄ±yla kÃ¶prÃ¼ye gittiÄŸi ve 'heyecan olsun' diye kÃ¶prÃ¼den yÃ¼k treninin Ã¼stÃ¼ne atladÄ±klarÄ±, atlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± video Ã§ekerek internete yÃ¼kleyecekleri Ã¶ÄŸrenildi.

Heyecan olsun diye yaptÄ±, bu hale geldi

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re; ilk olarak kÃ¶prÃ¼den trene atlayan Ã§ocuklar kÄ±sa bir sÃ¼re vagonun Ã¼zerinde seyahat etti. Ancak daha sonra tren yolu Ã¼zerinde bulunan yÃ¼ksek gerilim hattÄ±nda patlama olduÄŸu duyuldu ve iki Ã§ocuk bu patlama ile farklÄ± noktalara savruldu. Ã‡evreden geÃ§en bir vatandaÅŸ olayÄ± gÃ¶rerek Birhat ElitaÅŸ'Ä± kendi Ã§abalarÄ±yla hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Deniz Ã‡akmak ise olayÄ±n ardÄ±ndan evine gitti. Birhat ElitaÅŸâ€™Ä±n olay sÄ±rasÄ±nda Deniz Ã‡akmakâ€™Ä±n da yanÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶ylemesi Ã¼zerine polis, demiryolu boyunca ve Ã§evresindeki Ã§alÄ±lÄ±k alanda el feneriyle arama yaptÄ±. Aramalardan sonuÃ§ alÄ±namayÄ±nca ElitaÅŸ'tan arkadaÅŸÄ±nÄ±n oturduÄŸu evin adresi Ã¶ÄŸrenildi. 17 EylÃ¼l Mahallesi'ndeki evine giden polis, Deniz Ã‡akmak'Ä± hafif yaralÄ± olarak buldu. Devlet Hastanesi'ne getirilen Deniz Ã‡akmak yapÄ±lan tedavi ve tetkiklerin ardÄ±ndan taburcu edildi.

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Heyecan olsun diye yaptÄ±, bu hale geldi

Ä°ki çocuk, köprüden trenin üzerine atladÄ±
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