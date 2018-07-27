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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver ALAS/DHA
27.07.2018 - 22:21, Son Güncelleme:

Heybeli’de ‘isimsiz mektup’ tedirginliği

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Heybeli’de ‘isimsiz mektup’ tedirginliği

HEYBELİADA'da son bir hafta içinde bazı alkollü restoranlara isimsiz zarflarla gönderilen mektuplar, esnaf ve Adalar halkında tedirginlik yarattı. İşletme sahipleri, "İçki ve uyuşturucu satan, alan ve aracılık edenlere lanet edilmiştir' ifadelerinin de yer aldığı mektupların 'tehdit' niteliği taşıdığını belirtirken,  Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ise mektupları gönderen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

İsimsiz mektuplar, esnafın yanı sıra Adalılar arasında da rahatsızlığa neden oldu. Mektupta yazılanların tehdit içerdiğini ileri süren esnaf, gönderen kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

Restoran sahiplerinden Hasan Metinel, isimsiz mektubun geçen hafta kendisine posta yoluyla ulaştığını söyledi. Mektuptan bahseden Metinel, “Mektubun içinde dini içerikli, kaynağı belli olmayan ifadelerin olduğu tehditvari cümleler var. Kimden geldiği belli değil. Biz burada hizmet sektörü olarak halkın istediği şeyleri devletin verdiği izinle hukuki yollarla yapmaya çalışıyoruz. Bu mektupta biz lanetleniyoruz” diye konuştu.

Bir başka işletme sahibi olan Kenan Tağ ise yaşananlardan dolayı rahatsızlığını belirterek, “Bizim mekanımıza da alkol satamayacağımıza dair böyle bir mektup geldi. Tedirgin olduk. Nereden geldiği belli olmayan bir mektup. Emniyetten gelenler oldu ve kendilerine durumu ilettik” ifadelerini kullandı.

Heybeli’de ‘isimsiz mektup’ tedirginliği

‘ÖRTÜLÜ TEHDİT’
1987'den beri Adalar'da yaşayan Mehmet Ataş ise yapılanın provokasyon olduğunu dile getirdi. Ataş, “Adalar turistik bir bölge ve alkol tabii ki olacak. Alkol olmadan turizm olmaz. Bu mektuplardan sonra esnafın 'acaba ne olacak' diye bir tedirginliği var. Bunu yapanları umarım emniyet güçleri ortaya çıkarır" diye konuştu.

Adalar Savunması'nın sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Adalar halkı ve esnaf arasında tedirginlik yaratan, örtülü tehdit içeren imzasız mektupları gönderenlerin en kısa zamanda bulunmasını ve haklarında işlem yapılmasını istiyoruz” denildi.

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