Heybeli’de ‘isimsiz mektup’ tedirginliği

İsimsiz mektuplar, esnafın yanı sıra Adalılar arasında da rahatsızlığa neden oldu. Mektupta yazılanların tehdit içerdiğini ileri süren esnaf, gönderen kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

Restoran sahiplerinden Hasan Metinel, isimsiz mektubun geçen hafta kendisine posta yoluyla ulaştığını söyledi. Mektuptan bahseden Metinel, “Mektubun içinde dini içerikli, kaynağı belli olmayan ifadelerin olduğu tehditvari cümleler var. Kimden geldiği belli değil. Biz burada hizmet sektörü olarak halkın istediği şeyleri devletin verdiği izinle hukuki yollarla yapmaya çalışıyoruz. Bu mektupta biz lanetleniyoruz” diye konuştu.

Bir başka işletme sahibi olan Kenan Tağ ise yaşananlardan dolayı rahatsızlığını belirterek, “Bizim mekanımıza da alkol satamayacağımıza dair böyle bir mektup geldi. Tedirgin olduk. Nereden geldiği belli olmayan bir mektup. Emniyetten gelenler oldu ve kendilerine durumu ilettik” ifadelerini kullandı.

‘ÖRTÜLÜ TEHDİT’

1987'den beri Adalar'da yaşayan Mehmet Ataş ise yapılanın provokasyon olduğunu dile getirdi. Ataş, “Adalar turistik bir bölge ve alkol tabii ki olacak. Alkol olmadan turizm olmaz. Bu mektuplardan sonra esnafın 'acaba ne olacak' diye bir tedirginliği var. Bunu yapanları umarım emniyet güçleri ortaya çıkarır" diye konuştu.

Adalar Savunması'nın sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Adalar halkı ve esnaf arasında tedirginlik yaratan, örtülü tehdit içeren imzasız mektupları gönderenlerin en kısa zamanda bulunmasını ve haklarında işlem yapılmasını istiyoruz” denildi.